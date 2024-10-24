Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

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Обзор самых роскошных яхт 2024 года стоимостью от 500 млн до 4,8 млрд долларов. От яхты с костями динозавра до плавучего Монако - как выглядят самые дорогие суда миллиардеров.

Владение суперяхтами стало визитной карточкой миллиардеров. Такие судна часто оснащены системами противоракетной обороны, но в тоже время имеют множество дополнений для развлечения гостей в виде танцполов, басейнов и СПА. А на палубе одной из таких яхт можно увидеть копию городских улиц Монако. О самых дорогих яхтах 2024 года читайте в материале УНН.

History Supreme - 4,8 миллиарда долларов

Украшенная 100 килограммами чистого золота и платины, эта ультрароскошная яхта. К ее созданию приложился британский дизайнер, Стюарт Хьюз, известный своими подчас безумными идеями воплощающими роскош и богатство, как например золотой iPhone за 15 млн долларов.

По имеющимся данным, 100-футовое судно принадлежит малазийскому бизнесмену Роберту Куоку (багатейший человек в Малайзии, входящий в сотню богатейших людей мира. Бизнес интересы его очень широки: от добычи нефти и грузоперевозок до гостиничного бизнеса и издательского дела). History Supreme лидирует в рейтинге самых дорогих яхт с большим отрывом.

Судно покрыто платиной и золотом от носа до кормы, также драгоценными металами покрыты поручни, якоря, обеденная зона. Главная спальня на яхте также удивляет невероятно дорогостоящими элементами интерьера: она украшена платиной, а настенные панели изготовлены из метеоритного камня и настоящей кости тираннозавра. 

Хотя дизайнер Стюарт Хьюз публично объявил подробности о яхте на своем сайте, некоторые любители лодок убеждены, что все это — обман, поскольку судно не видели уже более десятилетия.

Eclipse 1,5 миллиарда долларов

Эта 162 метровая яхта принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу. Это судно оснащено передовой системой противоракетной обороны, пуленепробиваемыми стеклами и технологией, блокирующей возможность несанкционированной съемки, того что происходит за этими самыми стеклами.

Помимо безопасности, Eclipse полностью соответствует гедонистическому образу жизни, который можно ожидать от миллиардера-олигарха. На борту есть 24 каюты, два бассейна (один из которых превращается в танцпол), диско-зал и даже мини-субмарина, которая погружается на глубину до 160 футов.

Эта великолепная яхта была создана известными немецкими судостроителями Blohm+Voss.

Добавим, что, когда Абрамович под санкции Великобритании, эту яхту перегнали в район Карибских островов, но позднее ее видели у берегов Турции.

Streets of Monaco – 1 млрд долларов

Эта 155-метровая яхта разработана Yacht Island Design совместно с BMT Nigel Gee. Вероятно, она находится еще на стадии окончательного завершения и спуска на воду. Согласно концепции яхта будет представляет собой воплощение улиц Монако.

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На борту Streets of Monaco будут копии таких знаковых достопримечательностей, как Monte Carlo Casino и Hotel de Paris, и даже будет функциональная трасса для картинга, копирующая знаменитую трассу Гран-при. Напоминающая пятизвездочный отель, яхта также будет иметь СПА, тренажерный зал, кафе и несколько бассейнов для гостей. Она сможет вместить до 16 гостей, а для ее обслуживания понадобится команда из 70 человек.

Scheherazade – 700 млн долларов

Длина этой суперяхты составляет 140 метров. Комнаты на яхте инкрустированы золотом. Всего на яхте 22 каюты, в которых могут разместиться 40 гостей, а общая численность экипажа составляет 94 человека. Там есть сауна, хамам, криотерапевтическая камера, гидромассажная комната. Однако на яхте нет открытых бассейнов, которые обычно встречаются на яхтах такого размера – вероятно из соображений безопасности и сохранения большей приватности. Но на яхте есть крытый бассейн, способный превращаться в танцпол.

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Несмотря на все эти удобства, яхта не эксплуатируется с 2022 года после того, как ее конфисковали итальянские власти. Фактические владельцы яхты до сих пор неизвестны общественности. Согласно отрытым источникам, до 2022 года яхта несколько раз швартовалась в российском порту сочи. По некоторым данным владельцем является эдуард худайнатов, бывший генеральный директор российской государственной нефтяной компании "роснефть", в отношении которого ЕС ввел санкции в июне 2022 года. Агентство Bloomberg заявляло, что американские чиновники утверждали в судебных документах, что худайнатов был "фиктивным владельцем" двух яхт, включая "шехерезаду", от имени российского диктатора путина.

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Azzam – 600 млн

Это 180-метровое судно было спущено на воду в 213 году и когда-то  принадлежало шейху Халифе бин Заиду Аль Нахайяну, покойному президенту ОАЭ и правителю Абу-Даби. Скорость — одна из самых впечатляющих особенностей этой суперяхты, которая может развивать скорость до 32 узлов с помощью двух газовых турбин и двух дизельных двигателей.

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В интерьере яхты использован жемчуг. У яхты также имеется система противоракетной обороны, а ее главная спальня – пуленепробиваема.

The Koru – 500 млн долларов

Владельцем яхты является Основатель Amazon Джефф Безос. 127-метровая судно является самым высоким судном такого типа имеет три мачты возвышающихся на 70 метров.

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На борту Koru есть все удобства, достойные роскоши миллиардера: современный кинотеатр, салон, джакузи, тренажерный зал, два бассейна и даже деревянную скульптуру, изображающую скандинавскую богиню Фрейю.

Яхта способна вместить 18 гостей и имеет 40 членов экипажа.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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