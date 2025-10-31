$42.080.01
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 7172 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 14715 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 19768 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 31755 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 18040 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 31727 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 16862 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20210 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25444 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
Подсанкционная яхта российского олигарха продана семье партнера Дональда Трампа

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

106-метровая суперъяхта Amadea, принадлежавшая подсанкционному олигарху Сулейману Керимову, была продана на аукционе 10 сентября. Новым владельцем стала семья миллиардера Хусейна Саджвани, делового партнера президента США Дональда Трампа.

Подсанкционная яхта российского олигарха продана семье партнера Дональда Трампа

Суперъяхта Amadea подсанкционного олигарха Сулеймана Керимова была приобретена семьей миллиардера и делового партнера президента США Дональда Трампа Хусейна Саджвани. Судно было реализовано на аукционе по решению американских властей, передает УНН со ссылкой на Moscow Times и Верстку.

Детали

106-метровая суперъяхта Amadea, принадлежавшая российскому подсанкционному олигарху Сулейману Керимову, по решению властей США была продана на аукционе, который состоялся 10 сентября. Новым владельцем яхты стала семья миллиардера и делового партнера президента США Дональда Трампа Хусейна Саджвани.

Amadea зарегистрирована на Британских Виргинских островах компанией Beyond Holdings Group. До марта 2025 года Beyond Holdings Group называлась AHS Four Company.

Новая компания, купившая Amadea, зарегистрирована в офисном комплексе Executive Heights в районе Barsha Heights (Дубай) — здании, принадлежащем группе Damac. Аббревиатура AHS, вероятно, расшифровывается как Abbas Hussain Sajwani. На яхтенных порталах фигурирует компания AHS Four Company Yacht, которую связывали с 66-метровой яхтой AHS. Она принадлежала Аббасу Хуссейну Саджвани, члену совета директоров девелопера Damac Properties и сыну Хусейна Саджвани.

- говорится в материале расследования.

Справка

Яхта Amadea была арестована в мае 2022 года на Фиджи по запросу США в рамках санкций против Сулеймана Керимова — российского олигарха, миллиардера и политика, имеющего тесные связи с режимом Путина. Яхта была отбуксирована на юго-запад США, в Сан-Диего в регионе Южная Калифорния.

В июне 2025 года федеральный суд Нью-Йорка разрешил ее продажу. В сентябре судно выставили на аукцион. Стоимость яхты могла достигать $300 млн, однако независимые эксперты снизили ее оценку до $230 млн.

Итоговая цена сделки не разглашается.

Что касается конструкции самой яхты, Amadea была построена немецкой судостроительной компанией Lürssen. На ее борту расположены:

  • шесть палуб;
    • бассейн;
      • джакузи;
        • две SPA-зоны;
          • кинотеатр;
            • конференц-зал;
              • тренажерный зал;
                • винный погреб;
                  • аквариум.

                    Главным украшением Amadea считается уникальный рояль Pleyel, расписанный вручную и инкрустированный 24-каратным золотом.

                    - говорится в материале российских изданий.

                    Напомним

                    Владение суперъяхтами стало визитной карточкой миллиардеров. Такие суда часто оснащены системами противоракетной обороны, но в то же время имеют множество дополнений для развлечения гостей в виде танцполов, бассейнов и СПА. О самых дорогих яхтах мира в материале УНН.

                    Игорь Тележников

                    Новости МираФинансы
                    Санкции
                    Дубай
                    Дональд Трамп
                    Соединённые Штаты