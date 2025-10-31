Подсанкционная яхта российского олигарха продана семье партнера Дональда Трампа

Суперъяхта Amadea подсанкционного олигарха Сулеймана Керимова была приобретена семьей миллиардера и делового партнера президента США Дональда Трампа Хусейна Саджвани. Судно было реализовано на аукционе по решению американских властей, передает УНН со ссылкой на Moscow Times и Верстку.

Детали

106-метровая суперъяхта Amadea, принадлежавшая российскому подсанкционному олигарху Сулейману Керимову, по решению властей США была продана на аукционе, который состоялся 10 сентября. Новым владельцем яхты стала семья миллиардера и делового партнера президента США Дональда Трампа Хусейна Саджвани.

Amadea зарегистрирована на Британских Виргинских островах компанией Beyond Holdings Group. До марта 2025 года Beyond Holdings Group называлась AHS Four Company.

Новая компания, купившая Amadea, зарегистрирована в офисном комплексе Executive Heights в районе Barsha Heights (Дубай) — здании, принадлежащем группе Damac. Аббревиатура AHS, вероятно, расшифровывается как Abbas Hussain Sajwani. На яхтенных порталах фигурирует компания AHS Four Company Yacht, которую связывали с 66-метровой яхтой AHS. Она принадлежала Аббасу Хуссейну Саджвани, члену совета директоров девелопера Damac Properties и сыну Хусейна Саджвани. - говорится в материале расследования.

Справка

Яхта Amadea была арестована в мае 2022 года на Фиджи по запросу США в рамках санкций против Сулеймана Керимова — российского олигарха, миллиардера и политика, имеющего тесные связи с режимом Путина. Яхта была отбуксирована на юго-запад США, в Сан-Диего в регионе Южная Калифорния.

В июне 2025 года федеральный суд Нью-Йорка разрешил ее продажу. В сентябре судно выставили на аукцион. Стоимость яхты могла достигать $300 млн, однако независимые эксперты снизили ее оценку до $230 млн.

Итоговая цена сделки не разглашается.

Что касается конструкции самой яхты, Amadea была построена немецкой судостроительной компанией Lürssen. На ее борту расположены:

шесть палуб;

бассейн;

джакузи;

две SPA-зоны;

кинотеатр;

конференц-зал;

тренажерный зал;

винный погреб;

аквариум.

Главным украшением Amadea считается уникальный рояль Pleyel, расписанный вручную и инкрустированный 24-каратным золотом. - говорится в материале российских изданий.

Напомним

Владение суперъяхтами стало визитной карточкой миллиардеров. Такие суда часто оснащены системами противоракетной обороны, но в то же время имеют множество дополнений для развлечения гостей в виде танцполов, бассейнов и СПА. О самых дорогих яхтах мира в материале УНН.

The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд