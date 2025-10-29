Підрив греблі бєлгородського водосховища вплинув на боєздатність окупантів поблизу Вовчанська - Трегубов

Підрив греблі бєлгородського водосховища завадила діям російських загарбників на Вовчанському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє УНН.

Ця ось жахлива природна катастрофа дещо допомогла на Вовчанському напрямку, дещо завадила російським планам, а на війні час, і час точного планування, дуже багато значить. І ось тут вони, скажімо так, мають зараз змінювати плани на ходу

Речник додав, що ця ситуація не змінить кардинально ситуацію, проте дасть змогу краще підготувати оборону.

Чи врятує це ситуацію повністю, чи це там приведе їх у повну небоєздатність? Ну, певно, що ні, але це, скоріш за все, вплине на них достатньо для того, щоб оборона на Вовчанському напрямку, скажімо так, була і краще підготовлена, і стикалась з меншими викликами