Подрыв плотины белгородского водохранилища повлиял на боеспособность оккупантов вблизи Волчанска - Трегубов
Киев • УНН
Подрыв плотины белгородского водохранилища помешал действиям российских захватчиков на Волчанском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает УНН.
Эта вот ужасная природная катастрофа несколько помогла на Волчанском направлении, несколько помешала российским планам, а на войне время, и время точного планирования, очень много значит. И вот здесь они, скажем так, должны сейчас менять планы на ходу
Спикер добавил, что эта ситуация не изменит кардинально ситуацию, однако позволит лучше подготовить оборону.
Спасает ли это ситуацию полностью, или это там приведет их в полную небоеспособность? Ну, наверное, что нет, но это, скорее всего, повлияет на них достаточно для того, чтобы оборона на Волчанском направлении, скажем так, была и лучше подготовлена, и сталкивалась с меньшими вызовами
Дополнение
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил поражение белгородского водохранилища, осуществленное бойцами 1 отдельного Центра СБС. После атаки уровень воды упал на 100 см.
Из-за повреждения дамбы в белгородской области рф, кроме мирных жителей, под угрозой затопления оказались 4 бригады российской армии, воюющие на Волчанском направлении. Уровень воды упал более чем на метр, затопило блиндажи, где находились российские военные.