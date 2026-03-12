Підозру за депортацію українських дітей отримали понад 20 осіб, інших причетних встановлюють - Генпрокурор Кравченко

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 1358 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 4658 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 9000 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 6986 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 8868 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 10793 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 20079 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 38603 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 48320 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 57898 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.4м/с
49%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 42203 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 40689 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 35612 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 18942 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 28890 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 9012 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 9886 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 10006 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 35686 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 40768 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Музикант
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Румунія
Сполучені Штати Америки
Іран
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 4070 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 4290 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 19000 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 45311 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 33719 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Золото

Підозру за депортацію українських дітей отримали понад 20 осіб, інших причетних встановлюють - Генпрокурор Кравченко

Київ • УНН

 • 944 перегляди

ООН визнала депортацію українських дітей злочином проти людяності. Українські правоохоронці вже повідомили про підозру понад 20 причетним особам.

Підозру за депортацію українських дітей отримали понад 20 осіб, інших причетних встановлюють - Генпрокурор Кравченко

Українські правоохоронці вже повідомили про підозру понад 20 особам, причетним до депортації дітей до рф. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, коментуючи нову доповідь міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, передає УНН.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні оприлюднила нову доповідь. Її головний висновок: депортація українських дітей росією розцінюється як злочин проти людяності. Також Комісія вказує, що примусове переміщення дітей до рф є воєнним злочином 

- повідомив Генпрокурор.

За словами Кравченка, ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора співпрацювали з Комісією, забезпечуючи надання необхідних доказових матеріалів для підготовки доповіді.

Депортація 367 українських дітей до росії: п’ятьом представникам "днр" і колаборантам оголосили підозру20.11.25, 13:20 • 3585 переглядiв

Генпрокурор також навів дані доповіді:

• задокументовано вивезення щонайменше 1205 дітей з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей;

• понад 80% дітей досі перебувають під контролем росії;

• дітей розміщували у сім’ях та установах у 21 регіоні рф, надавали громадянство та включали до баз усиновлення.

Комісія також зазначає, що росія веде скоординовану державну політику, за яку відповідають посадовці різних рівнів, включно з президентом рф.

У свою чергу, Кравченко нагадав, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф та російської уповноваженої з прав дитини.

Робота триває. Українські правоохоронці вже повідомили про підозру понад 20 особам, причетним до депортації дітей. Встановлюються інші причетні. Наші діти – не трофеї війни. Працюємо, щоб повернути кожну дитину додому, в Україну 

- резюмував Генпрокурор.

ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності10.03.26, 23:49 • 10176 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Війна в Україні
Донецька область
Миколаївська область
Руслан Кравченко
Харківська область
Луганська область
Генеральний прокурор (Україна)
Херсонська область
Україна