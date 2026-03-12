Підозру за депортацію українських дітей отримали понад 20 осіб, інших причетних встановлюють - Генпрокурор Кравченко

Українські правоохоронці вже повідомили про підозру понад 20 особам, причетним до депортації дітей до рф. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, коментуючи нову доповідь міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, передає УНН.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні оприлюднила нову доповідь. Її головний висновок: депортація українських дітей росією розцінюється як злочин проти людяності. Також Комісія вказує, що примусове переміщення дітей до рф є воєнним злочином - повідомив Генпрокурор.

За словами Кравченка, ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора співпрацювали з Комісією, забезпечуючи надання необхідних доказових матеріалів для підготовки доповіді.

Депортація 367 українських дітей до росії: п’ятьом представникам "днр" і колаборантам оголосили підозру

Генпрокурор також навів дані доповіді:

• задокументовано вивезення щонайменше 1205 дітей з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей;

• понад 80% дітей досі перебувають під контролем росії;

• дітей розміщували у сім’ях та установах у 21 регіоні рф, надавали громадянство та включали до баз усиновлення.

Комісія також зазначає, що росія веде скоординовану державну політику, за яку відповідають посадовці різних рівнів, включно з президентом рф.

У свою чергу, Кравченко нагадав, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф та російської уповноваженої з прав дитини.

Робота триває. Українські правоохоронці вже повідомили про підозру понад 20 особам, причетним до депортації дітей. Встановлюються інші причетні. Наші діти – не трофеї війни. Працюємо, щоб повернути кожну дитину додому, в Україну - резюмував Генпрокурор.

ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності