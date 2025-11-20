Депортація 367 українських дітей до росії: п’ятьом представникам "днр" і колаборантам оголосили підозру
Київ • УНН
П'ятьом представникам окупаційної адміністрації "днр" та трьом колаборантам оголосили підозру. Їх звинувачують у насильницькому вивезенні 367 українських дітей з Донецької області до росії у лютому-березні 2022 року.
П’ятьом представникам окупаційної адміністрації "ДНР" та трьом колаборантам повідомили про підозру за насильницьке вивезення 367 українських дітей з Донецької області до росії у лютому-березні 2022 року. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру п’ятьом представникам окупаційної адміністрації "днр" та трьом колаборантам за насильницьке вивезення 367 українських дітей з Донецької області до росії (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)
Слідство встановило, що депортація була заздалегідь спланованою операцією за участі вищого керівництва рф. Ватажок "днр" оприлюднив звернення про "евакуацію" дітей 18 лютого 2022 року, однак запис зроблено ще 16 лютого - одночасно з підготовкою наказу про відправку дітей до ростовської області.
Громадянин рф, який виконував обов’язки "міністра освіти днр", наказав зупинити навчання та організувати вивезення вихованців. Директори інтернатів підготували списки дітей і разом із місцевими окупаційними адміністраціями координували депортацію.
19 лютого 2022 року до рф було вивезено 364 дитини, ще 3 - 15 березня 2022 року. Частину дітей згодом помістили в російські сім’ї - загалом уже 159.
Нагадаємо
У жовтні перший заступник керівника прокуратури АРК та Севастополя Віталій Секретар заявив про примусову депортацію 12 тисяч осіб з тимчасово окупованого Криму. Цю інформацію було озвучено під час презентації медіапроєкту "Воєнні злочини у Криму", який має на меті документування таких злочинів.
Депортація дітей, екоцид і не лише: Офіс Генпрокурора посилює співпрацю з Францією щодо воєнних злочинів рф в Україні18.11.25, 10:54 • 4023 перегляди