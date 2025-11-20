Депортація 367 українських дітей до росії: п’ятьом представникам "днр" і колаборантам оголосили підозру

$42.090.00
48.740.05
ukenru
Ексклюзив
08:56 • 14269 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 14834 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 14276 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15137 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 24888 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28011 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 17860 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18262 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33703 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47253 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.3м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС20 листопада, 02:00 • 5330 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 16152 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 12462 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 18921 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph08:42 • 7700 перегляди
Публікації
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 14269 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 18992 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 24888 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 28011 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 59824 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Донецька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 21202 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 44888 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 42944 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 44304 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 36648 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення

Депортація 367 українських дітей до росії: п’ятьом представникам "днр" і колаборантам оголосили підозру

Київ • УНН

 • 82 перегляди

П'ятьом представникам окупаційної адміністрації "днр" та трьом колаборантам оголосили підозру. Їх звинувачують у насильницькому вивезенні 367 українських дітей з Донецької області до росії у лютому-березні 2022 року.

Депортація 367 українських дітей до росії: п’ятьом представникам "днр" і колаборантам оголосили підозру

П’ятьом представникам окупаційної адміністрації "ДНР" та трьом колаборантам повідомили про підозру за насильницьке вивезення 367 українських дітей з Донецької області до росії у лютому-березні 2022 року. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру п’ятьом представникам окупаційної адміністрації "днр" та трьом колаборантам за насильницьке вивезення 367 українських дітей з Донецької області до росії (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що депортація була заздалегідь спланованою операцією за участі вищого керівництва рф. Ватажок "днр" оприлюднив звернення про "евакуацію" дітей 18 лютого 2022 року, однак запис зроблено ще 16 лютого - одночасно з підготовкою наказу про відправку дітей до ростовської області.

Громадянин рф, який виконував обов’язки "міністра освіти днр", наказав зупинити навчання та організувати вивезення вихованців. Директори інтернатів підготували списки дітей і разом із місцевими окупаційними адміністраціями координували депортацію.

19 лютого 2022 року до рф було вивезено 364 дитини, ще 3 - 15 березня 2022 року. Частину дітей згодом помістили в російські сім’ї - загалом уже 159.

Нагадаємо

У жовтні перший заступник керівника прокуратури АРК та Севастополя Віталій Секретар заявив про примусову депортацію 12 тисяч осіб з тимчасово окупованого Криму. Цю інформацію було озвучено під час презентації медіапроєкту "Воєнні злочини у Криму", який має на меті документування таких злочинів.

Депортація дітей, екоцид і не лише: Офіс Генпрокурора посилює співпрацю з Францією щодо воєнних злочинів рф в Україні18.11.25, 10:54 • 4023 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Генеральний прокурор (Україна)