Встановлена примусова депортація 12 тис. осіб з Криму - прокуратура

Зафіксовано, що з тимчасово окупованого Криму примусово депортували 12 тис. осіб. Про це заявив перший заступник керівника прокуратури АРК та Севастополя Віталій Секретар під час презентація медіапроєкту "Воєнні злочини у Криму", передає УНН.

Коли ми оцінювали ці правопорушення (примусову депортацію – ред.), ми побачили, що у нас згідно зі статистичними даними близько 55 тис. осіб, які отримали статус ВПО з Криму. Скільки людей не отримали цей статус, тому що не захотіли юридично оформлювати цю процедуру (відкрите питання – ред.) Здається близько 28 тис. осіб, які взагалі відмовилися від цього статусу. Багато людей виїхали на територію третіх країн - розповів Секретар.

На запитання, скільки людей було примусово депортовано з Криму, Секретар відповів: "12 тис. чітко встановлених осіб. Нам потрібно пропрацювати осіб, які внутрішньо переміщені особи, що з ними. Ми робимо фокус на особах, які будуть знаходитися за межами третіх країн".

Він зазначив, що прокуратура під час розширення проєкту "Воєнні злочини у Криму" хоче спробувати долучити закордонні дипломатичні установи для того, щоб люди, які проживають зараз там також отримували інформацію й могли знати механізм та способи звернення до прокуратури.

Тобто кількість осіб надзвичайно велика, правоохоронна система маленька. Коли ми говоримо про близько 200 тис. воєнних злочинів, які вчинені після повномасштабного вторгнення, то кількість злочинів – це маленька цифра, а кількість потерпілих збільшується в рази. В одному провадженні можуть бути десятки, сотні тисяч потерпілих - зазначив Секретар.

Про медіапроєкт "Воєнні злочини у Криму", який допоможе постраждалим від воєнних злочинів задокументувати їх

Постійна Представниця Президента в Криму Ольга Куришко повідомила, що медіапроєкт "Воєнні злочини у Криму" має на меті розповісти людям, які хочуть свідчити, дізнатися більше про порушення міжнародного права.

Наприклад, людина яка може бути жертвою може не знати про те, що здійснювалися якісь порушення проти неї.Особливо, коли ми говоримо про такий кейс, як незаконне вилучення майна на тимчасово окупованій території - сказала Куришко.

Також вона зазначила, що розроблено певну матрицю цих злочинів, по яким хочуть надалі збирати докази й збільшувати присутність, свідчення людей, про те, що проти них здійснені злочини.

Детальніше ознайомитися про те, як підтвердити свій статус постраждалого можна за посиланням.

Жінок в Криму почали більше переслідувати, а вироки стали жорстокіші - правозахисна група

Офіс Генерального прокурора показав перше відео медіапроєкту "Воєнні злочини в Криму", створеного за підтримки Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим та Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"У цьому відео актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв розповідає про те, що означає втратити дім і чому депортація – це не просто вимушений від’їзд, а воєнний злочин, який має бути покараний. Відео має на меті розʼяснити жителям Криму статус потерпілого від воєнних злочинів та алгоритму дій щодо захисту своїх прав, порушених окупантами.Кожна історія – це доказ. Кожне свідчення – крок до справедливості" - наголошує ОГП.

Постійна Представниця Президента в АР Крим Ольга Куришко повідомляла, що в тимчасово окупованому Криму наростає гуманітарна криза. Росіяни на півострові виснажують ресурси, зокрема створюють водну кризу.