Установлена принудительная депортация 12 тыс. человек из Крыма - прокуратура

Зафиксировано, что из временно оккупированного Крыма принудительно депортировали 12 тыс. человек. Об этом заявил первый заместитель руководителя прокуратуры АРК и Севастополя Виталий Секретарь во время презентации медиапроекта "Военные преступления в Крыму", передает УНН.

Детали

Когда мы оценивали эти правонарушения (принудительную депортацию – ред.), мы увидели, что у нас согласно статистическим данным около 55 тыс. человек, получивших статус ВПЛ из Крыма. Сколько людей не получили этот статус, потому что не захотели юридически оформлять эту процедуру (открытый вопрос – ред.) Кажется около 28 тыс. человек, которые вообще отказались от этого статуса. Многие люди выехали на территорию третьих стран - рассказал Секретарь.

На вопрос, сколько людей было принудительно депортировано из Крыма, Секретарь ответил: "12 тыс. четко установленных лиц. Нам нужно проработать лиц, которые внутренне перемещенные лица, что с ними. Мы делаем фокус на лицах, которые будут находиться за пределами третьих стран".

Он отметил, что прокуратура во время расширения проекта "Военные преступления в Крыму" хочет попробовать привлечь зарубежные дипломатические учреждения для того, чтобы люди, проживающие сейчас там также получали информацию и могли знать механизм и способы обращения в прокуратуру.

То есть количество лиц чрезвычайно велико, правоохранительная система маленькая. Когда мы говорим о около 200 тыс. военных преступлений, совершенных после полномасштабного вторжения, то количество преступлений – это маленькая цифра, а количество потерпевших увеличивается в разы. В одном производстве могут быть десятки, сотни тысяч потерпевших - отметил Секретарь.

О медиапроекте "Военные преступления в Крыму", который поможет пострадавшим от военных преступлений задокументировать их

Постоянный Представитель Президента в Крыму Ольга Куришко сообщила, что медиапроект "Военные преступления в Крыму" имеет целью рассказать людям, которые хотят свидетельствовать, узнать больше о нарушении международного права.

Например, человек, который может быть жертвой, может не знать о том, что совершались какие-то нарушения против него. Особенно, когда мы говорим о таком кейсе, как незаконное изъятие имущества на временно оккупированной территории - сказала Куришко.

Также она отметила, что разработана определенная матрица этих преступлений, по которым хотят в дальнейшем собирать доказательства и увеличивать присутствие, свидетельства людей, о том, что против них совершены преступления.

Подробнее ознакомиться о том, как подтвердить свой статус пострадавшего можно по ссылке.

Женщин в Крыму стали больше преследовать, а приговоры стали жестче - правозащитная группа

Офис Генерального прокурора показал первое видео медиапроекта "Военные преступления в Крыму", созданного при поддержке Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым и Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"В этом видео актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказывает о том, что значит потерять дом и почему депортация – это не просто вынужденный отъезд, а военное преступление, которое должно быть наказано. Видео имеет целью разъяснить жителям Крыма статус потерпевшего от военных преступлений и алгоритм действий по защите своих прав, нарушенных оккупантами. Каждая история – это доказательство. Каждое свидетельство – шаг к справедливости" - подчеркивает ОГП.

Дополнение

Постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко сообщала, что во временно оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис. Россияне на полуострове истощают ресурсы, в частности создают водный кризис.