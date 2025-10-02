Женщин в Крыму стали больше преследовать, а приговоры стали жестче - правозащитная группа

Во временно оккупированном Крыму россияне проводят целенаправленную политику преследования женщин для уничтожения любого сопротивления. Сроки приговоров также возросли и стали более жестокими. Об этом заявила постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко.

Детали

Постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко во время пресс-брифинга заявила, что женщины сейчас все больше становятся жертвами политически мотивированных преследований в Крыму.

Сейчас у нас более 200 политзаключенных, и их количество растет, особенно после полномасштабного вторжения. У нас более 1500 административных дел за так называемую дискредитацию вооруженных сил РФ. Ту тенденцию, которую мы наблюдаем сейчас, именно присутствие женщин, которые преследуются, становится все большей. Если раньше – это было 50 на 50, то сейчас все больше женщин становятся жертвами политически мотивированных преследований на временно оккупированной территории Крыма - сказала Куришко.

Глава ОО "Крымская правозащитная группа" Ольга Скрипник отметила, что преследования, которые начались сразу с 2014 года, касались в том числе женщин, но масштабы не были такими, как сейчас.

Если в 2022 году мы говорили, что видим новые шаги со стороны России по преследованию женщин, то сейчас в 2025 году мы точно уверены, что это отдельная, целенаправленная политика преследования женщин. Это часть попытки уничтожить любое сопротивление на оккупированных территориях, а женщины — часть этого сопротивления. Поэтому для ФСБ развязаны руки для преследования - рассказала Скрипник.

Она отметила, что до 2022 года в общих списках правозащитников было до 5 женщин среди политических заключенных. Сейчас, например, только в списке ОО "Крымская правозащитная группа" женщин уже 40.

Кроме того, резко изменилась жестокость в отношении женщин - подчеркнула Скрипник.

Она отметила, что до 2022 года самым большим приговором для женщины - Галины Долгополой было 12 лет.

Тогда он был страшным и действительно самым большим. Но сегодня самый большой приговор для женщин уже 22 года, который вынесен в этом году. Другие приговоры, например в 2024, 2025 годах – это 15 лет для Оксаны Сенеджук, 16 лет для Нины Тимошенко. Сейчас мы видим, что даже 12 лет, такого приговора уже нет. Все приговоры больше - сказала Скрипник.

Кроме того, россияне начали преследовать женщин не просто по политическим статьям, а в основном по статье о государственной измене или шпионаже.

Еще одна тенденция, что почти все женщины преследуются не просто по политическим статьям, а в основном по статье о государственной измене или шпионаже. Это означает не только большие приговоры, но и то, что почти все дела против женщин являются закрытыми. Женщин судят военным судом в Ростове, что также является нарушением международного гуманитарного права. В Крым эти женщины уже не возвращаются. В Крыму нет ни одной женской колонии, соответственно все осужденные женщины вывозятся в Россию - рассказала Скрипник.

Дополнение

Постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко сообщала, что во временно оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис. Россияне на полуострове истощают ресурсы, в частности создают водный кризис.