Женщин в Крыму стали больше преследовать, а приговоры стали жестче - правозащитная группа
Киев • УНН
В оккупированном Крыму россияне усилили преследование женщин, применяя более жесткие приговоры и увеличивая их количество среди политзаключенных. Это является частью целенаправленной политики уничтожения любого сопротивления на полуострове.
Во временно оккупированном Крыму россияне проводят целенаправленную политику преследования женщин для уничтожения любого сопротивления. Сроки приговоров также возросли и стали более жестокими. Об этом заявила постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко.
Детали
Постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко во время пресс-брифинга заявила, что женщины сейчас все больше становятся жертвами политически мотивированных преследований в Крыму.
Сейчас у нас более 200 политзаключенных, и их количество растет, особенно после полномасштабного вторжения. У нас более 1500 административных дел за так называемую дискредитацию вооруженных сил РФ. Ту тенденцию, которую мы наблюдаем сейчас, именно присутствие женщин, которые преследуются, становится все большей. Если раньше – это было 50 на 50, то сейчас все больше женщин становятся жертвами политически мотивированных преследований на временно оккупированной территории Крыма
Глава ОО "Крымская правозащитная группа" Ольга Скрипник отметила, что преследования, которые начались сразу с 2014 года, касались в том числе женщин, но масштабы не были такими, как сейчас.
Если в 2022 году мы говорили, что видим новые шаги со стороны России по преследованию женщин, то сейчас в 2025 году мы точно уверены, что это отдельная, целенаправленная политика преследования женщин. Это часть попытки уничтожить любое сопротивление на оккупированных территориях, а женщины — часть этого сопротивления. Поэтому для ФСБ развязаны руки для преследования
Она отметила, что до 2022 года в общих списках правозащитников было до 5 женщин среди политических заключенных. Сейчас, например, только в списке ОО "Крымская правозащитная группа" женщин уже 40.
Кроме того, резко изменилась жестокость в отношении женщин
Она отметила, что до 2022 года самым большим приговором для женщины - Галины Долгополой было 12 лет.
Тогда он был страшным и действительно самым большим. Но сегодня самый большой приговор для женщин уже 22 года, который вынесен в этом году. Другие приговоры, например в 2024, 2025 годах – это 15 лет для Оксаны Сенеджук, 16 лет для Нины Тимошенко. Сейчас мы видим, что даже 12 лет, такого приговора уже нет. Все приговоры больше
Кроме того, россияне начали преследовать женщин не просто по политическим статьям, а в основном по статье о государственной измене или шпионаже.
Еще одна тенденция, что почти все женщины преследуются не просто по политическим статьям, а в основном по статье о государственной измене или шпионаже. Это означает не только большие приговоры, но и то, что почти все дела против женщин являются закрытыми. Женщин судят военным судом в Ростове, что также является нарушением международного гуманитарного права. В Крым эти женщины уже не возвращаются. В Крыму нет ни одной женской колонии, соответственно все осужденные женщины вывозятся в Россию
Дополнение
Постоянный Представитель Президента в АР Крым Ольга Куришко сообщала, что во временно оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис. Россияне на полуострове истощают ресурсы, в частности создают водный кризис.