09:13
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Жінок в Криму почали більше переслідувати, а вироки стали жорстокіші - правозахисна група

Київ • УНН

 • 748 перегляди

В окупованому Криму росіяни посилили переслідування жінок, застосовуючи жорсткіші вироки та збільшуючи їхню кількість серед політв'язнів. Це є частиною цілеспрямованої політики знищення будь-якого спротиву на півострові.

Жінок в Криму почали більше переслідувати, а вироки стали жорстокіші - правозахисна група

В тимчасово окупованому Криму росіяни проводять  цілеспрямовану політику переслідування жінок для знищення будь-якого супротиву. Терміни вироків також зросли й стали жорстокіші. Про це заявила постійна Представниця Президента в АР Крим Ольга Куришко.

Деталі

Постійна Представниця Президента в АР Крим Ольга Куришко під час пресбрифінгу  заявила, що жінки зараз все більше стають жертвами політично вмотивованих переслідувань в Криму.  

Наразі ми маємо понад 200 політв’язнів і їхня кількість зростає, особливо після повномасштабного вторгнення. Ми маємо понад 1500 адміністративних справ за так звану дискредитацію збройних сил рф. Ту тенденцію, яку ми спостерігаємо зараз, саме присутність жінок, які переслідуються стає все більшою. Якщо раніше – це було 50 на 50, то зараз все більше жінок стають жертвами переслідувань політично вмотивованих на тимчасово окупованій території Криму

- сказала Куришко.

Голова ГО "Кримська правозахисна група" Ольга Скрипник зазначила, що переслідування, які розпочалися відразу з 2014 року стосувалися в тому числі жінок, але масштаби не були такими, як зараз.  

Якщо у 2022 році, ми говорити, що бачимо нові кроки з боку росії щодо переслідування жінок, то зараз у 2025 році, ми точно впевнені, що це окрема, цілеспрямована політика переслідування жінок. Це частина намагання знищити будь-який спротив на окупованих територіях, а жінки частина цього супротиву. Тому для фсб розв’язані руки для переслідування

- розповіла Скрипник. 

Вона зазначила, що до  2022 року в спільних списках правозахисників було до 5 жінок серед політичних в’язнів. Зараз, наприклад, лише в списку ГО "Кримська правозахисна група"  жінок вже 40.  

Окрім того, різко змінилася жорстокість щодо жінок

- наголосила Скрипник. 

Вона зазначила, що до 2022 року найбільшим вироком для жінки -  Галини Довгополої було 12 років.   

Тоді він був страшним й дійсно найбільшим. Але сьогодні найбільший вирок для жінок вже 22 роки, який винесений у цьому році. Інші вироки, наприклад у 2024, 2025 роках – це 15 років для Оксани Сенеджук, 16 років для Ніни Тимошенко. Зараз ми бачимо, що навіть 12 років, такого вироку вже не має. Всі вироки більші

- сказала Скрипник.

Окрім того, росіяни почали переслідувати жінок не просто за політичними статтями, а здебільшого за статтею про державну зраду або шпигунство.

Ще одна тенденція, що майже всі жінки переслідуються не просто за політичними статтями, а здебільшого за статтею про державну зраду або шпигунство. Це означає не тільки великі вироки, але й, що майже всі справи проти жінок є закритими. Жінок судять військовим судом в ростові, що також є порушенням міжнародного гуманітарного права. В Крим ці жінки вже не повертаються. В Криму немає жодної жіночої колонії, відповідно всі засуджені жінки вивозяться до росії

- розповіла Скрипник. 

Доповнення

Постійна Представниця Президента в АР Крим Ольга Куришко повідомляла, що в тимчасово окупованому Криму наростає гуманітарна криза. Росіяни на півострові виснажують ресурси, зокрема створюють водну кризу.   

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Крим