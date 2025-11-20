Депортация 367 украинских детей в россию: пятерым представителям "днр" и коллаборантам объявлено подозрение

Пятерым представителям оккупационной администрации "ДНР" и трем коллаборантам сообщили о подозрении за насильственный вывоз 367 украинских детей из Донецкой области в россию в феврале-марте 2022 года. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении пятерым представителям оккупационной администрации "днр" и трем коллаборантам за насильственный вывоз 367 украинских детей из Донецкой области в Россию (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Следствие установило, что депортация была заранее спланированной операцией с участием высшего руководства рф. Главарь "ДНР" обнародовал обращение об "эвакуации" детей 18 февраля 2022 года, однако запись сделана еще 16 февраля - одновременно с подготовкой приказа об отправке детей в ростовскую область.

Гражданин рф, исполнявший обязанности "министра образования ДНР", приказал остановить обучение и организовать вывоз воспитанников. Директора интернатов подготовили списки детей и вместе с местными оккупационными администрациями координировали депортацию.

19 февраля 2022 года в рф было вывезено 364 ребенка, еще 3 - 15 марта 2022 года. Часть детей впоследствии поместили в российские семьи - всего уже 159.

Напомним

В октябре первый заместитель руководителя прокуратуры АРК и Севастополя Виталий Секретарь заявил о принудительной депортации 12 тысяч человек из временно оккупированного Крыма. Эта информация была озвучена во время презентации медиапроекта "Военные преступления в Крыму", который имеет целью документирование таких преступлений.

Депортация детей, экоцид и не только: Офис Генпрокурора усиливает сотрудничество с Францией по военным преступлениям рф в Украине