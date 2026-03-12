Подозрение в депортации украинских детей получили более 20 человек, других причастных устанавливают - Генпрокурор Кравченко

Украинские правоохранители уже сообщили о подозрении более 20 лицам, причастным к депортации детей в рф. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, комментируя новый доклад международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, передает УНН.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнародовала новый доклад. Ее главный вывод: депортация украинских детей россией расценивается как преступление против человечности. Также Комиссия указывает, что принудительное перемещение детей в рф является военным преступлением - сообщил Генпрокурор.

По словам Кравченко, ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сотрудничали с Комиссией, обеспечивая предоставление необходимых доказательственных материалов для подготовки доклада.

Депортация 367 украинских детей в россию: пятерым представителям "днр" и коллаборантам объявлено подозрение

Генпрокурор также привел данные доклада:

• задокументирован вывоз не менее 1205 детей из Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей;

• более 80% детей до сих пор находятся под контролем россии;

• детей размещали в семьях и учреждениях в 21 регионе рф, предоставляли гражданство и включали в базы усыновления.

Комиссия также отмечает, что россия ведет скоординированную государственную политику, за которую отвечают должностные лица разных уровней, включая президента рф.

В свою очередь, Кравченко напомнил, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента рф и российского уполномоченного по правам ребенка.

Работа продолжается. Украинские правоохранители уже сообщили о подозрении более 20 лицам, причастным к депортации детей. Устанавливаются другие причастные. Наши дети – не трофеи войны. Работаем, чтобы вернуть каждого ребенка домой, в Украину - резюмировал Генпрокурор.

ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности