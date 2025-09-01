Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія почав давати свідчення: слідство активно триває - Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія дав перші свідчення, а слідчі продовжують невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину. Про цей пише УНН із посиланням на його допис у соцмережах.

Деталі

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко доповів йому про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

За словами глави держави, вже отримано перші показання підозрюваного, а слідчі продовжують невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину.

Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства - повідомив Зеленський.

Також Президент відзначив ефективну роботу правоохоронців: Національної поліції, МВС, СБУ та прокуратури, які працюють цілодобово для розкриття злочину.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що на Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України працювали безупинно, щоб розкрити це вбивство.

