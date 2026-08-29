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Під Луцьком уночі горів пансіонат для літніх людей: 6 постраждалих

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

На Волині через пожежу в пансіонаті евакуювали 47 людей. Шестеро постраждалих від диму госпіталізовані, причина — коротке замикання.

Під Луцьком уночі горів пансіонат для літніх людей: 6 постраждалих

У Волинській області вночі сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей під Луцьком, відомо про 6 постраждалих, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.

Деталі

"У Луцькому районі ліквідовано пожежу в пансіонаті для людей похилого віку, від диму постраждали 6 людей, проведено евакуацію мешканців закладу", - повідомили у ДСНС.

Повідомлення про пожежу в пансіонаті, що розташований в селі Дачне Луцького району, за викликом виїхали рятувальники з міст Луцька та Ківерці, рятувальники отримали сьогодні о 01:33.

На місці було встановлено, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, є задимлення.

Було проведено евакуацію 40 мешканців закладу та 7 осіб персоналу.

"Внаслідок пожежі від диму постраждали 6 осіб (четверо літніх мешканців та двоє з числа персоналу закладу), їх стан стабільний, вони госпіталізовані каретами швидкої допомоги до лікарень", - вказали у ДСНС.

Пожежу ліквідовано о 02:05.

"Причина пожежі - коротке замикання електромережі", - повідомили вогнеборці.

Пожежа на складі на заводі "Іскра" у Львові забрала життя вже трьох людей22.08.26, 19:50 • 8316 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Вибухи
Евакуація
Пожежі
Волинська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Луцьк