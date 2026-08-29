Под Луцком горел пансионат для пожилых людей: 6 пострадавших
Киев • УНН
На Волыни из-за пожара в пансионате эвакуировали 47 человек. Шесть пострадавших от дыма госпитализированы, причина — короткое замыкание.
В Волынской области ночью произошёл пожар в пансионате для пожилых людей под Луцком, известно о 6 пострадавших, сообщили в ГУ ГСЧС в области в субботу, пишет УНН.
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"В Луцком районе ликвидирован пожар в пансионате для пожилых людей, от дыма пострадали 6 человек, проведена эвакуация жильцов учреждения", — сообщили в ГСЧС.
Сообщение о пожаре в пансионате, расположенном в селе Дачное Луцкого района, спасатели из городов Луцка и Киверцов получили сегодня в 01:33 и выехали по вызову.
На месте было установлено, что пожар возник в подвальном помещении, имеется задымление.
Была проведена эвакуация 40 жильцов учреждения и 7 сотрудников.
"В результате пожара от дыма пострадали 6 человек (четверо пожилых жильцов и двое сотрудников учреждения), их состояние стабильное, они госпитализированы бригадами скорой помощи в больницы", — указали в ГСЧС.
Пожар ликвидирован в 02:05.
"Причина пожара — короткое замыкание электросети", — сообщили пожарные.
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