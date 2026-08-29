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Под Луцком горел пансионат для пожилых людей: 6 пострадавших

Киев • УНН

 • 82 просмотра

На Волыни из-за пожара в пансионате эвакуировали 47 человек. Шесть пострадавших от дыма госпитализированы, причина — короткое замыкание.

Под Луцком горел пансионат для пожилых людей: 6 пострадавших

В Волынской области ночью произошёл пожар в пансионате для пожилых людей под Луцком, известно о 6 пострадавших, сообщили в ГУ ГСЧС в области в субботу, пишет УНН.

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"В Луцком районе ликвидирован пожар в пансионате для пожилых людей, от дыма пострадали 6 человек, проведена эвакуация жильцов учреждения", — сообщили в ГСЧС.

Сообщение о пожаре в пансионате, расположенном в селе Дачное Луцкого района, спасатели из городов Луцка и Киверцов получили сегодня в 01:33 и выехали по вызову.

На месте было установлено, что пожар возник в подвальном помещении, имеется задымление.

Была проведена эвакуация 40 жильцов учреждения и 7 сотрудников.

"В результате пожара от дыма пострадали 6 человек (четверо пожилых жильцов и двое сотрудников учреждения), их состояние стабильное, они госпитализированы бригадами скорой помощи в больницы", — указали в ГСЧС.

Пожар ликвидирован в 02:05.

"Причина пожара — короткое замыкание электросети", — сообщили пожарные.

Пожар на складе на заводе "Искра" во Львове унес жизнь уже трех человек22.08.26, 19:50 • 8316 просмотров

Юлия Шрамко

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