Під Києвом двоє підлітків на мопеді потрапили у ДТП, їх госпіталізували

Київ • УНН

 • 366 перегляди

На Київщині 14-річний водій мопеда зіткнувся з мікроавтобусом, виїжджаючи з другорядної дороги. Внаслідок ДТП постраждали кермувальник та його 15-річний пасажир, їх госпіталізували.

Під Києвом двоє підлітків на мопеді потрапили у ДТП, їх госпіталізували

Двоє підлітків постраждали у ДТП на Київщині, з тілесними ушкодженнями їх ушпиталили медики, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Дорожньо-транспортна подія сталась на одній з вулиць села Дрозди, Білоцерківської громади.

Поліцейські, які працювали на місці події попередньо встановили, що 14-річний кермувальник мопеда виїжджав з другорядної дороги на головну. Хлопець здійснив зіткнення з 64-річним водієм мікроавтобуса Volkswagen, що рухався головною дорогою.

Внаслідок аварії постраждав 14-річний кермувальник двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир. З тілесними ушкодженнями їх ушпиталили медики.

Додамо

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Антоніна Туманова

