Под Киевом двое подростков на мопеде попали в ДТП, их госпитализировали

Двое подростков пострадали в ДТП в Киевской области, с телесными повреждениями их госпитализировали медики, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из улиц села Дрозды, Белоцерковской общины.

Полицейские, работавшие на месте происшествия, предварительно установили, что 14-летний водитель мопеда выезжал со второстепенной дороги на главную. Парень совершил столкновение с 64-летним водителем микроавтобуса Volkswagen, который двигался по главной дороге.

Полицейская машина попала в ДТП в Броварах: от удара ее отбросило на автобус

В результате аварии пострадал 14-летний водитель двухколесного транспорта и его 15-летний пассажир. С телесными повреждениями их госпитализировали медики.

Добавим

Следователи Белоцерковского районного управления полиции начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Водитель Nissan в Харькове сбила женщину с младенцем на тротуаре