Полицейская машина попала в ДТП в Броварах: от удара ее отбросило на автобус
Киев • УНН
В Броварах водитель Honda не справился с управлением, столкнулся с полицейским авто, которое отбросило в автобус. Пострадавших нет, только повреждения автомобилей.
ДТП с участием полицейского автомобиля произошло сегодня вечером в Броварах Киевской области, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.
Детали
Авария произошла сегодня, около 19:20, на одной из улиц города Бровары.
"Правоохранители предварительно установили, что 36-летний водитель Honda, выполняя поворот налево, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение со служебным автомобилем, который в дальнейшем отбросило в сторону автобуса", - отметили в полиции.
В результате ДТП, как сообщается, "пострадавшие отсутствуют, автомобили получили механические повреждения".
Правоохранители составили на водителя Honda административные материалы (ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
