Полицейского из Ровно задержали за смертельное ДТП с отказом в тесте на алкоголь - ГБР
Киев • УНН
Сотрудник полиции из Ровно совершил смертельное ДТП возле села Бранев, сбив двух пешеходов. Один мужчина погиб, другой получил травмы; водитель отказался от освидетельствования на алкоголь.
Правоохранитель задержан за смертельное ДТП в Ровенской области, сопровождавшееся отказом от прохождения теста на алкоголь, ему сообщили о подозрении, проинформировали в ГБР во вторник в Telegram, пишет УНН.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении сотруднику полиции из Ровно, который совершил смертельное ДТП. От него исходил резкий запах алкоголя, но он категорически отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Детали
Авария, как указано, произошла 8 августа около 17:30 вблизи села Бранев Ровенского района. "Правоохранитель ехал за рулем собственной машины, выполнял маневр и выехал на обочину, где сбил двух пешеходов. 47-летний мужчина погиб на месте, а его 34-летний товарищ получил телесные повреждения, но угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении ГБР.
Водитель, как отмечается, не пострадал. "Медики в присутствии свидетелей зафиксировали факт отказа прохождения им освидетельствования на алкоголь", - указали в ГБР.
Правонарушитель, как сообщается, "задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)". Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
