8666 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 65556 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 114928 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 165962 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 126080 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 91473 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132232 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130654 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 107762 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74772 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Полицейского из Ровно задержали за смертельное ДТП с отказом в тесте на алкоголь - ГБР

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Сотрудник полиции из Ровно совершил смертельное ДТП возле села Бранев, сбив двух пешеходов. Один мужчина погиб, другой получил травмы; водитель отказался от освидетельствования на алкоголь.

Полицейского из Ровно задержали за смертельное ДТП с отказом в тесте на алкоголь - ГБР

Правоохранитель задержан за смертельное ДТП в Ровенской области, сопровождавшееся отказом от прохождения теста на алкоголь, ему сообщили о подозрении, проинформировали в ГБР во вторник в Telegram, пишет УНН.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении сотруднику полиции из Ровно, который совершил смертельное ДТП. От него исходил резкий запах алкоголя, но он категорически отказался от освидетельствования на состояние опьянения

- сообщили в ГБР.

Детали

Авария, как указано, произошла 8 августа около 17:30 вблизи села Бранев Ровенского района. "Правоохранитель ехал за рулем собственной машины, выполнял маневр и выехал на обочину, где сбил двух пешеходов. 47-летний мужчина погиб на месте, а его 34-летний товарищ получил телесные повреждения, но угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении ГБР.

Водитель, как отмечается, не пострадал. "Медики в присутствии свидетелей зафиксировали факт отказа прохождения им освидетельствования на алкоголь", - указали в ГБР.

Правонарушитель, как сообщается, "задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)". Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Правоохранительница в Черкассах получила подозрение за смертельное ДТП на скорости - ГБР11.08.25, 10:59 • 3492 просмотра

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПАвто
Ровненская область
Ровно