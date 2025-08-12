Поліцейського з Рівного затримали за смертельну ДТП з відмовою у тесті на алкоголь - ДБР
Київ • УНН
Працівник поліції з Рівного скоїв смертельну ДТП біля села Бранів, збивши двох пішоходів. Один чоловік загинув, інший отримав травми; водій відмовився від огляду на алкоголь.
Правоохоронця затримали за смертельну ДТП у Рівненській області, що супроводжувалося відмовою від проходження тесту на алкоголь, йому повідомили про підозру, поінформували у ДБР у вівторок у Telegram, пише УНН.
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику поліції з Рівного, який скоїв смертельну ДТП. Від нього відчувався різкий запах алкоголю, але він категорично відмовився від огляду на стан сп’яніння
Деталі
Аварія, як вказано, сталася 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. "Правоохоронець їхав за кермом власної машини, виконував маневр та виїхав на узбіччя, де збив двох пішоходів. 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш дістав тілесні ушкодження, але загрози для його життя немає", - ідеться у повідомленні ДБР.
Водій, як зазначається, не постраждав. "Медики у присутності свідків зафіксували факт відмови проходження ним огляду на алкоголь", - вказали у ДБР.
Правопорушника, як повідомляється, "затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)". Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
Правоохоронниця у Черкасах отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості - ДБР11.08.25, 10:59 • 3492 перегляди