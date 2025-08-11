Правоохоронниця у Черкасах отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості - ДБР

$41.390.07
Ексклюзив
07:41 • 29632 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
06:00 • 55031 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
05:15 • 59583 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 50291 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 103411 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 183622 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10 • 126324 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 292257 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 163364 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 374697 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
07:41 • 29695 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
Ексклюзив
06:00 • 55123 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Кубраков Олександр Миколайович
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Маріуполь
Європа
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Ґардіан
Facebook
Eurofighter Typhoon
The New York Times
Brent

Правоохоронниця у Черкасах отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості - ДБР

Київ • УНН

 • 2432 перегляди

Працівниця правоохоронного органу в Черкасах збила на смерть чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Потерпілий 1958 року народження загинув на місці, водійці загрожує до 8 років ув'язнення.

Правоохоронниця у Черкасах отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості - ДБР

У Черкасах повідомили про підозру працівниці правоохоронного органу за ДТП, під час якої чоловіка збили на смерть, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру старшій інспекторці сектору районного відділу правоохоронного органу на Черкащині, з вини якої сталася смертельна ДТП", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, у січні 2025 року правоохоронниця за кермом автомобіля їхала Черкасами в темну пору доби з перевищенням дозволеної швидкості. Вона збила місцевого мешканця 1958 року народження, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Згідно з висновками експертів, потерпілий був напідпитку, а от у водійки ознак алкогольного та наркотичного сп’яніння не виявлено.

Фігурантці повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Поліцейська отримала підозру за смертельну ДТП на Буковині05.08.25, 11:46 • 2503 перегляди

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Черкаси