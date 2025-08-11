Правоохоронниця у Черкасах отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості - ДБР
Київ • УНН
Працівниця правоохоронного органу в Черкасах збила на смерть чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Потерпілий 1958 року народження загинув на місці, водійці загрожує до 8 років ув'язнення.
У Черкасах повідомили про підозру працівниці правоохоронного органу за ДТП, під час якої чоловіка збили на смерть, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру старшій інспекторці сектору районного відділу правоохоронного органу на Черкащині, з вини якої сталася смертельна ДТП", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, у січні 2025 року правоохоронниця за кермом автомобіля їхала Черкасами в темну пору доби з перевищенням дозволеної швидкості. Вона збила місцевого мешканця 1958 року народження, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.
Згідно з висновками експертів, потерпілий був напідпитку, а от у водійки ознак алкогольного та наркотичного сп’яніння не виявлено.
Фігурантці повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Поліцейська отримала підозру за смертельну ДТП на Буковині05.08.25, 11:46 • 2503 перегляди