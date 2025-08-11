Правоохранительница в Черкассах получила подозрение за смертельное ДТП на скорости - ГБР

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
07:41 • 23791 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 45930 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 51268 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 46034 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 99666 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 179734 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 125071 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 291929 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 163142 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 370658 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
7м/с
54%
752мм
Популярные новости
«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер11 августа, 00:54 • 26987 просмотра
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным11 августа, 01:27 • 24886 просмотра
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11 августа, 01:59 • 7436 просмотра
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова03:04 • 29085 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 39211 просмотра
публикации
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 23758 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 45889 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе05:15 • 51229 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 370635 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 245805 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Александр Кубраков
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Мариуполь
Европа
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 71693 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 179710 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 338868 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 242539 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 251237 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс
Нефть марки Brent

Правоохранительница в Черкассах получила подозрение за смертельное ДТП на скорости - ГБР

Киев • УНН

 • 2180 просмотра

Сотрудница правоохранительного органа в Черкассах сбила насмерть мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Потерпевший 1958 года рождения погиб на месте, водительнице грозит до 8 лет заключения.

Правоохранительница в Черкассах получила подозрение за смертельное ДТП на скорости - ГБР

В Черкассах сообщили о подозрении сотруднице правоохранительного органа за ДТП, во время которого мужчина был сбит насмерть, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору сектора районного отдела правоохранительного органа в Черкасской области, по вине которой произошло смертельное ДТП", - говорится в сообщении.

Как указано, в январе 2025 года правоохранительница за рулем автомобиля ехала по Черкассам в темное время суток с превышением разрешенной скорости. Она сбила местного жителя 1958 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.

Согласно выводам экспертов, потерпевший был пьян, а вот у водительницы признаков алкогольного и наркотического опьянения не обнаружено.

Фигурантке сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Полицейская получила подозрение за смертельное ДТП на Буковине05.08.25, 11:46 • 2503 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Черкассы