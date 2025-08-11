Правоохранительница в Черкассах получила подозрение за смертельное ДТП на скорости - ГБР
Киев • УНН
Сотрудница правоохранительного органа в Черкассах сбила насмерть мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Потерпевший 1958 года рождения погиб на месте, водительнице грозит до 8 лет заключения.
В Черкассах сообщили о подозрении сотруднице правоохранительного органа за ДТП, во время которого мужчина был сбит насмерть, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору сектора районного отдела правоохранительного органа в Черкасской области, по вине которой произошло смертельное ДТП", - говорится в сообщении.
Как указано, в январе 2025 года правоохранительница за рулем автомобиля ехала по Черкассам в темное время суток с превышением разрешенной скорости. Она сбила местного жителя 1958 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.
Согласно выводам экспертов, потерпевший был пьян, а вот у водительницы признаков алкогольного и наркотического опьянения не обнаружено.
Фигурантке сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Полицейская получила подозрение за смертельное ДТП на Буковине05.08.25, 11:46 • 2503 просмотра