Поліцейська автівка потрапила в ДТП у Броварах: від удару її відкинуло на автобус
Київ • УНН
У Броварах водій Honda не впорався з керуванням, зіткнувся з поліцейським авто, яке відкинуло в автобус. Постраждалих немає, лише пошкодження автомобілів.
ДТП за участю поліцейської автівки сталася сьогодні ввечері у Броварах на Київщині, поліція встановлює обставини, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Аварія сталася сьогодні, близько 19:20, на одній із вулиць міста Бровари.
"Правоохоронці попередньо встановили, що 36-річний водій Honda, виконуючи поворот ліворуч, не обрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із службовим автомобілем, яке у подальшому відкинуло в бік автобуса", - зазначили у поліції.
У результаті ДТП, як повідомляється, "потерпілі відсутні, автомобілі отримали механічні пошкодження".
Правоохоронці склали на водія Honda адміністративні матеріали (ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
