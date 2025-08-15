$41.450.06
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 10971 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 84717 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 133824 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 78477 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 130341 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 54551 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80489 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 105140 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60770 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Андрій Пишний
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Поліцейська автівка потрапила в ДТП у Броварах: від удару її відкинуло на автобус

Київ • УНН

 • 390 перегляди

У Броварах водій Honda не впорався з керуванням, зіткнувся з поліцейським авто, яке відкинуло в автобус. Постраждалих немає, лише пошкодження автомобілів.

Поліцейська автівка потрапила в ДТП у Броварах: від удару її відкинуло на автобус

ДТП за участю поліцейської автівки сталася сьогодні ввечері у Броварах на Київщині, поліція встановлює обставини, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася сьогодні, близько 19:20, на одній із вулиць міста Бровари.

"Правоохоронці попередньо встановили, що 36-річний водій Honda, виконуючи поворот ліворуч, не обрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із службовим автомобілем, яке у подальшому відкинуло в бік автобуса", - зазначили у поліції.

У результаті ДТП, як повідомляється, "потерпілі відсутні, автомобілі отримали механічні пошкодження".

Правоохоронці склали на водія Honda адміністративні матеріали (ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Поліцейського з Рівного затримали за смертельну ДТП з відмовою у тесті на алкоголь - ДБР

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
Броварський район
Національна поліція України
Київська область
Бровари