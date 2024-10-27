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П'ять областей України залишились частково без світла через обстріли рф

Київ • УНН

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Через ворожі обстріли та бойові дії відбулись знеструмлення у п'яти областях України. Енергосистема залишається збалансованою, очікується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

П'ять областей України залишились частково без світла через обстріли рф

За минулу добу через ворожі обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях. Наразі енергосистема збалансована, імпорт електрики очікують з 5-ти країн. Про це у неділю повідомили в Міненерго, передає УНН.

У Хмельницькій області, як повідомляється, під час повітряної тривоги вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення підстанцій, побутових та промислових споживачів. Під час огляду виявлено загорання, пожежу ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу території підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та водоканал. Живлення відновлено.

У Донецькій області через бойові дії вимикались повітряні лінії, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі.

На Сумщині під час повітряної тривоги через дронову атаку знеструмлювались підстації, побутові споживачі у двох областях, енергетичні об'єкти та місцева промисловість. Живлення відновлено.

Терористична країна атакувала дронами енергетичні об'єкти на Сумщині27.10.24, 07:35 • 48308 переглядiв

Стан мереж

Хмельницька область: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та залізниця ( збоїв у русі потягів не було). Живлення відновлено за резервною схемою.

Генерація та споживання

Як вказали в Міненерго, наразі енергосистема залишається збалансованою. Але щоденні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, які ускладнюють роботу енергосистеми. Тому у відомстві закликають споживачів користуватись електроенергію ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 5000 МВт*год та потужністю 1220 МВт.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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