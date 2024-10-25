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Потрібно готуватися, що електрики не буде взагалі взимку в Запоріжжі та області - Федоров

Київ • УНН

 • 15835 перегляди

Іван Федоров закликав готуватися до можливої повної відсутності електропостачання в Запоріжжі та області взимку. Влада встановлює генератори та когенераційні установки для резервного живлення водопостачання та опалення.

Потрібно готуватися, що електрики не буде взагалі взимку в Запоріжжі та області - Федоров

Жителів Запоріжжя та області закликали готуватися до найгіршого сценарію, коли може не бути взагалі електрики взимку. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, як просувається підготовка до опалювального сезону та до чого готуватися жителям Запоріжжя та області цієї зими, Федоров відповів:

Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Можливо - це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами, але давайте готуватися до найгіршого (сценарію - ред.), буде краще - буде супер

Федоров пояснив, що означає готуватися до найгіршого сценарію.

Ми аналізуємо, що може не бути централізованого електропостачання на наші водонапірні станції. То що ми маємо зробити? Маємо двічі зарезервувати, встановити один генератор та другий генератор. Що стосується теплопостачання? На всі великі котельні міста Запоріжжі та області будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють в грудні цього року

- розповів Федоров. 

Доповнення

Споживання електроенергії зростає на тлі хмарної погоди. Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 4 областях. На ранок з різних причин знеструмлені 538 населених пунктів.

Анна Мурашко

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