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Нужно готовиться, что электричества не будет вообще зимой в Запорожье и области - Федоров

Нужно готовиться, что электричества не будет вообще зимой в Запорожье и области - Федоров

Киев  •  УНН

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Иван Федоров призвал готовиться к возможному полному отсутствию электроснабжения в Запорожье и области зимой. Власти устанавливают генераторы и когенерационные установки для резервного питания водоснабжения и отопления.

Жителей Запорожья и области призвали готовиться к худшему сценарию, когда может не быть вообще электричества зимой. Об этом заявил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, как продвигается подготовка к отопительному сезону и к чему готовиться жителям Запорожья и области этой зимой, Федоров ответил:

Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Возможно - это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами, но давайте готовиться к худшему (сценарию - ред.), будет лучше - будет супер

Федоров объяснил, что значит готовиться к худшему сценарию.

Мы анализируем, что может не быть централизованного электроснабжения на наши водонапорные станции. Так что мы должны сделать? Должны дважды зарезервировать, установить один генератор и второй генератор. Что касается теплоснабжения? На все крупные котельные города Запорожье и области будут установлены когенерационные установки. Первые заработают в декабре этого года

- рассказал Федоров. 

Дополнение

Потребление электроэнергии растет на фоне облачной погоды. Из-за обстрелов и боевых действий за прошедшие сутки были обесточивания в 4 областях. На утро по разным причинам обесточены 538 населенных пунктов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье