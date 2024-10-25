Споживання електрики зростає, 538 населених пунктів без світла
Київ • УНН
Через хмарну погоду споживання електроенергії зросло на 3,5% порівняно з попереднім днем. Внаслідок бойових дій та обстрілів 538 населених пунктів залишаються знеструмленими.
Споживання електроенергії зростає на тлі хмарної погоди. Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 4 областях. На ранок з різних причин знеструмлені 538 населених пунктів. Про це повідомили у п'ятницю у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.
Споживання
За даними Укренерго, сьогодні, 25 жовтня, станом на 9:30, споживання було на 3,5% вищим, ніж попереднього дня – у четвер. Це пояснюється хмарною погодою у більшості регіонів України і зниженою ефективністю побутових СЕС.
"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - зазначили у компанії.
"Наразі енергосистема залишається збалансованою. Але щоденні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, що ускладнюють роботу енергосистеми. Закликаємо споживачів користуватись електроенергію ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00", - додали у Міненерго.
Імпорт
Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 439 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 290 МВт.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 538 населених пунктів, повідомили в Укренерго.
За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Чернігівській областях:
У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено. Під час огляду однієї з підстанцій виявлено БПЛА, його знешкоджено.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 704 абоненти.
З технічних причин, за даними Укренерго, є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, повідомили у Міненерго.