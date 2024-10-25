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Потребление электричества растет, 538 населенных пунктов без света

Киев  •  УНН

07:24 • 710 просмотра

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Из-за облачной погоды потребление электроэнергии выросло на 3,5% по сравнению с предыдущим днем. В результате боевых действий и обстрелов 538 населенных пунктов остаются обесточенными.

Потребление электроэнергии растет на фоне облачной погоды. Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточены в 4 областях. На утро по разным причинам обесточены 538 населенных пунктов. Об этом сообщили в пятницу в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго, пишет УНН.

Потребление

По данным Укрэнерго, сегодня, 25 октября, по состоянию на 9:30, потребление было на 3,5% выше, чем в предыдущий день - в четверг. Это объясняется облачной погодой в большинстве регионов Украины и пониженной эффективностью бытовых СЭС.

«В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00», - отметили в компании.

«Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Но ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, которые затрудняют работу энергосистемы. Призываем потребителей пользоваться электроэнергией экономно, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00», - добавили в Минэнерго.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 439 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 290 МВт.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 538 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.

По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях:

В Днепропетровской области в результате боевых действий отключались воздушные линии, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено. При осмотре одной из подстанций обнаружен БПЛА, он обезврежен.

В Черниговской области в результате обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения оставались 704 абонента.

По техническим причинам, по данным Укрэнерго, есть обесточенные потребители на Днепропетровщине.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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