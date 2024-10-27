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Терористична країна атакувала дронами енергетичні об'єкти на Сумщині

Київ • УНН

 • 48308 перегляди

Ворожі війська завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Роменського району. Українські військові знищили 3 ворожі безпілотники під час протиповітряних боїв.

Терористична країна атакувала дронами енергетичні об'єкти на Сумщині

На Сумщині агресор завдав авіаційного удару по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, використавши безпілотники.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

На місці події вже працюють усі необхідні служби, які здійснюють оцінку наслідків ворожої атаки. Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Водночас, під час протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ та добровольцями було знищено 3 ворожі БпЛА.

У Сумах стався вибух22.10.24, 00:06 • 69083 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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