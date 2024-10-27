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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористическая страна атаковала дронами энергетические объекты на Сумщине

Террористическая страна атаковала дронами энергетические объекты на Сумщине

Киев  •  УНН

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Вражеские войска нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Роменского района. Украинские военные уничтожили 3 вражеских беспилотника во время противовоздушных боев.

На Сумщине агрессор нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, использовав беспилотники. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

На месте происшествия уже работают все необходимые службы, которые осуществляют оценку последствий вражеской атаки. Подробная информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется.

В то же время, во время противовоздушных боев боевыми расчетами Сухопутных войск ВСУ и добровольцами было уничтожено 3 вражеских БпЛА.

В Сумах произошел взрыв21 октября 2024, 21:06 • 68728 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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