Террористическая страна атаковала дронами энергетические объекты на Сумщине

На Сумщине агрессор нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, использовав беспилотники. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

На месте происшествия уже работают все необходимые службы, которые осуществляют оценку последствий вражеской атаки. Подробная информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется.

В то же время, во время противовоздушных боев боевыми расчетами Сухопутных войск ВСУ и добровольцами было уничтожено 3 вражеских БпЛА.

В Сумах произошел взрыв