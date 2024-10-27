Пять областей Украины остались частично без света из-за обстрелов рф

За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях. Сейчас энергосистема сбалансирована, импорт электричества ожидают из 5-ти стран. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго, передает УНН.

В Хмельницкой области, как сообщается, во время воздушной тревоги выключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых и промышленных потребителей. Во время осмотра обнаружено возгорание, пожар ликвидирован. Питание восстановлено по резервной схеме.

На Днепропетровщине в результате обстрела территории подстанции отключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители и водоканал. Питание восстановлено.

В Донецкой области из-за боевых действий отключались воздушные линии, обесточивались подстанция и бытовые потребители.

На Сумщине во время воздушной тревоги из-за дроновой атаки обесточивались подстанции, бытовые потребители в двух областях, энергетические объекты и местная промышленность. Питание восстановлено.

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Хмельницкая область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и железная дорога (сбоев в движении поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме.

Генерация и потребление

Как указали в Минэнерго, сейчас энергосистема остается сбалансированной. Но ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, которые затрудняют работу энергосистемы. Поэтому в ведомстве призывают потребителей пользоваться электроэнергией экономно, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 5000 МВт*ч и мощностью 1220 МВт.

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