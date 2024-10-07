Перезавантаження БЕБ: уряд затвердив комісію для обрання нового директора бюро
Київ • УНН
Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з шести осіб для відбору директора Бюро економічної безпеки. Троє членів комісії від уряду, троє - від міжнародних партнерів.
Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії по відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це йдеться в розпорядженні уряду №941 від 4 жовтня, передає УНН.
Конкурсна комісія складається з шести осіб: троє від уряду, ще троє від міжнародних партнерів.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- Гиляка Олег Сергійович — заступник головного ученого секретаря, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук.
- Мацелик Тетяна Олександрівна — професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету.
- Пономаренко Юрій Анатолійович — завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
- Джеймс Вассерстром — засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку (Торонто, Канада), засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Салоніки, Греція).
- Донатас Маласкевічюс — керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні.
- Лаура Стефан — засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН.
Нагадаємо
20 червня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. пізніше його підписав Президент.
Документ передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.