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Перезавантаження БЕБ: уряд затвердив комісію для обрання нового директора бюро

Перезавантаження БЕБ: уряд затвердив комісію для обрання нового директора бюро

Київ • УНН

 • 12942 перегляди

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з шести осіб для відбору директора Бюро економічної безпеки. Троє членів комісії від уряду, троє - від міжнародних партнерів.

Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії по відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це йдеться в розпорядженні уряду №941 від 4 жовтня, передає УНН

Конкурсна комісія складається з шести осіб: троє від уряду, ще троє від міжнародних партнерів. 

До складу конкурсної комісії увійшли: 

  • Гиляка Олег Сергійович — заступник головного ученого секретаря, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук.
  •   Мацелик Тетяна Олександрівна — професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету.
  •   Пономаренко Юрій Анатолійович — завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  • Джеймс Вассерстром — засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку (Торонто, Канада), засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Салоніки, Греція).
  • Донатас Маласкевічюс — керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні.
  •  Лаура Стефан — засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН.

Нагадаємо 

20 червня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. пізніше його підписав Президент.

Документ передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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