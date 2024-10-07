Перезагрузка БЭБ: правительство утвердило комиссию для избрания нового директора бюро

Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом говорится в распоряжении правительства №941 от 4 октября, передает УНН.

Конкурсная комиссия состоит из шести человек: трое от правительства, еще трое от международных партнеров.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Гиляка Олег Сергеевич - заместитель главного ученого секретаря, начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук.

Мацелик Татьяна Александровна - профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета.

Пономаренко Юрий Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Джеймс Вассерстром - основатель и исполнительный директор Фонда добропорядочности и убежища (Торонто, Канада), основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Салоники, Греция).

Донатас Маласкевичюс - руководитель Бюро связей Литовской полиции при ЕВРОПОЛ, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС в укреплении устойчивости Интегрированного управления границами в Украине.

Лаура Стефан - основатель и исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для Европейской Комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН.

Напомним

20 июня Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. позже его подписал Президент.

Документ предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут иметь международные партнеры.