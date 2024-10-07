Перезагрузка БЭБ: правительство утвердило комиссию для избрания нового директора бюро
Киев • УНН
Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии из шести человек для отбора директора Бюро экономической безопасности. Трое членов комиссии от правительства, трое - от международных партнеров.
Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом говорится в распоряжении правительства №941 от 4 октября, передает УНН.
Конкурсная комиссия состоит из шести человек: трое от правительства, еще трое от международных партнеров.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Гиляка Олег Сергеевич - заместитель главного ученого секретаря, начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук.
- Мацелик Татьяна Александровна - профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета.
- Пономаренко Юрий Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
- Джеймс Вассерстром - основатель и исполнительный директор Фонда добропорядочности и убежища (Торонто, Канада), основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Салоники, Греция).
- Донатас Маласкевичюс - руководитель Бюро связей Литовской полиции при ЕВРОПОЛ, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС в укреплении устойчивости Интегрированного управления границами в Украине.
- Лаура Стефан - основатель и исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для Европейской Комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН.
Напомним
20 июня Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. позже его подписал Президент.
Документ предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут иметь международные партнеры.