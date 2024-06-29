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Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

Київ • УНН

 • 52272 перегляди

Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо вдосконалення його роботи, встановлення чітких функцій та повноважень, сприяння прозорому відбору директора, обов'язкового проходження кандидатами психофізіологічного обстеження та обов'язкової переатестації співробітників, виконуючи зобов'язання України перед МВФ.

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), який раніше був ухвалений Верховною Радою.

Цей закон є виконанням зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, узятих Україною згідно з угодою від 24 березня 2023 року.

За інформацією, документ встановлює чіткі функції та повноваження Бюро економічної безпеки та сприяє прозорому процесу відбору директора цього правоохоронного органу на конкурсній основі.

Згідно з законом, директора обиратиме комісія з шести членів, половина з яких є міжнародними експертами.

Крім того, перед призначенням на посаду в Бюро економічної безпеки кандидати зобов'язані пройти психофізіологічне опитування з використанням поліграфа.

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Нагадаємо

Закон також передбачає обов'язкову переатестацію співробітників БЕБ та визначальний голос у цьому процесі надається міжнародним партнерам.

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ20.06.24, 12:10 • 71791 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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