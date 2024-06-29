Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" по совершенствованию работы Бюро. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), который ранее был принят Верховной Радой.

Этот закон является выполнением обязательств перед Международным валютным фондом, взятых Украиной в соответствии с соглашением от 24 марта 2023 года.

По информации, документ устанавливает четкие функции и полномочия Бюро экономической безопасности и способствует прозрачному процессу отбора директора этого правоохранительного органа на конкурсной основе.

Согласно закону, директора будет выбирать комиссия из шести членов, половина из которых являются международными экспертами.

Кроме того, перед назначением на должность в Бюро экономической безопасности кандидаты обязаны пройти психофизиологический опрос с использованием полиграфа.

Стефанчук подписал законопроект о перезагрузке БЭБ и направил Зеленскому

Напомним,

Закон также предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников БЭБ и определяющий голос в этом процессе предоставляется международным партнерам.

Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ