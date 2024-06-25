Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (Бэб). Документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта (№10439) и нардепа Ярослава Железняка.

Как отмечается в карточке документа на сайте парламента, 25 июня законопроект был возвращен с подписью председателя ВР и тот же день направлен на подпись Президенту Украины.

Нардеп Ярослав Железняк указал, что дедлайн от ЕС и МВФ для подписания документа - 01 июля.

"Особенно важен по ЕС, так как его выполнение означает что текст должен быть подписан Президентом и опубликован до июля", - написал Железняк в Telegram.

Напомним

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Законопроект предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут иметь международные партнеры.