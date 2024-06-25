Стефанчук підписав законопроєкт про перезавантаження БЕБ та направив Зеленському
Київ • УНН
Стефанчук підписав законопроєкт про перезавантаження БЕБ і відправив його Зеленському на підпис.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Документ направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку законопроєкту (№10439) та нардепа Ярослава Железняка.
Деталі
Як зазначається у картці документа на сайті парламенту, 25 червня законопроєкт було повернуто з підписом голови ВР і той же день направлено на підпис Президенту України.
Нардеп Ярослав Железняк вказав, що дедлайн від ЄС та МВФ для підписання документа - 01 липня.
"Особливо важливий по ЄС, так як його виконання означає що текст має бути підписаний Президентом і опубліковано до липня", - написав Железняк у Telegram.
Нагадаємо
Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.