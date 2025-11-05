Перевозив на даху власного авто: поліція вилучила у киянина безпілотник "Shahed"
Київ • УНН
Правоохоронці вилучили безпілотний літальний апарат типу "Shahed" у киянина, який перевозив його на даху власного авто. Власник, голова громадської організації, планував передати БПЛА до музею.
Столичні правоохоронці вилучили безпілотний літальний апарат типу "Shahed" у киянина, який перевозив його на даху власного авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.
Деталі
У вівторок, 4 листопада, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БПЛА.
Під час перевірки виявилось, що безпілотний літальний апарат типу "Shahed" не становить загрози для життя і безпеки громадян, оскільки мав вихолощену бойову частину.
Власником транспортного засобу виявися 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації. Він пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.
Правоохоронці вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки.
Нагадаємо
У ніч на 5 листопада Сили оборони України знищили 61 ворожий БПЛА з 80 запущених російськими окупантами.