Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"

08:57 • 6570 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 10988 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 11197 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 28603 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 29767 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
4 ноября, 18:07 • 53187 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40850 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38711 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35813 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
4 ноября, 14:17 • 54953 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
4 ноября, 14:17 • 54953 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 50793 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 13:39 • 49429 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 07:25 • 68179 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 66719 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

Правоохранители изъяли беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" у киевлянина, который перевозил его на крыше собственного авто. Владелец, глава общественной организации, планировал передать БПЛА в музей.

Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"

Столичные правоохранители изъяли беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" у киевлянина, который перевозил его на крыше собственного автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Во вторник, 4 ноября, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский БПЛА.

В ходе проверки оказалось, что беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" не представляет угрозы для жизни и безопасности граждан, поскольку имел выхолощенную боевую часть.

Владельцем транспортного средства оказался 30-летний местный житель, который является главой общественной организации. Он пояснил, что планировал передать беспилотный летательный аппарат в музей.

Правоохранители изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки.

Напомним

В ночь на 5 ноября Силы обороны Украины уничтожили 61 вражеский БПЛА из 80 запущенных российскими оккупантами.

Евгений Устименко

