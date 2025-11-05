Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"

Столичные правоохранители изъяли беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" у киевлянина, который перевозил его на крыше собственного автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Во вторник, 4 ноября, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский БПЛА.

В ходе проверки оказалось, что беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" не представляет угрозы для жизни и безопасности граждан, поскольку имел выхолощенную боевую часть.

Владельцем транспортного средства оказался 30-летний местный житель, который является главой общественной организации. Он пояснил, что планировал передать беспилотный летательный аппарат в музей.

Правоохранители изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки.

Напомним

В ночь на 5 ноября Силы обороны Украины уничтожили 61 вражеский БПЛА из 80 запущенных российскими оккупантами.