Партнери вимагають від України робочого інституту ділової репутації – нардеп

Україна повинна впровадити працюючий інститут ділової репутації для того, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу і щоб не виникало питань до рівня демократії в нашій державі. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Запровадити інститут ділової репутації – це неминуча вимога цього часу, наших партнерів. В іншому випадку нам не бачити Європейського Союзу, і взагалі нас тоді завжди будуть відносити до певної категорії громадян з рівнем недодемократії і взагалі це показник рівня відносин в суспільстві - зазначив Цимбалюк.

Депутат наголосив, що інститут ділової репутації повинен працювати в обидва боки. Тобто якщо чиновник скомпрометований, винен у правопорушенні – він має піти у відставку.

Якщо посадовця безпідставно звинуватили і він виявився не винуватим, його ділова репутація так само повинна бути відновлена, а тих, хто це зробив, повинні притягнути до відповідальності.

Додамо

Раніше УНН розповідав про один із яскравих прикладів, як один чиновник середньої ланки може шкодити репутації державного органу і іміджу всієї країни. Йдеться про директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зиму, відкрите проти якого кримінальне провадження розслідується за фактом можливого зловживання службовим становищем. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Нагадаємо

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня визнав потерпілою співзасновницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку у цьому кримінальному провадженні. Адже, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Проте слідчі ДБР впродовж понад 4 місяців ігнорували вказане судове рішення і не вручили Юлії Сосєдці памʼятку про права потерпілої. Замість цього Київська міська прокуратура передала справу Зими на розслідування в управління поліції Печерського району Києва. Юлія Сосєдка не виключає, що таким чином намагаються затягнути слідство по справі.