Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Украина должна внедрить работающий институт деловой репутации для того, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза и чтобы не возникало вопросов к уровню демократии в нашем государстве. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Ввести институт деловой репутации - это неизбежное требование этого времени, наших партнеров. В противном случае нам не видать Европейского Союза, и вообще нас тогда всегда будут относить к определенной категории граждан с уровнем недодемократии и вообще это показатель уровня отношений в обществе - отметил Цимбалюк.

Депутат подчеркнул, что институт деловой репутации должен работать в обе стороны. То есть если чиновник скомпрометирован, виновен в правонарушении - он должен уйти в отставку.

Если чиновника безосновательно обвинили и он оказался невиновным, его деловая репутация так же должна быть восстановлена, а тех, кто это сделал, должны привлечь к ответственности.

Добавим

Ранее УНН рассказывал об одном из ярких примеров, как один чиновник среднего звена может вредить репутации государственного органа и имиджу всей страны. Речь идет о директоре юридического департамента Национального банка Украины Александре Зиме, открытое против которого уголовное производство расследуется по факту возможного злоупотребления служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.