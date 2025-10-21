Парламентарі досі розглядають правки до держбюджету: в залі близько 40 депутатів
Київ • УНН
Близько 40 народних депутатів продовжують розгляд поправок до законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Наразі розглянуто близько 50 правок із понад 3 тисяч поданих, що не набрали необхідної кількості голосів через відсутність більшості.
Деталі
Станом на 21:50 у залі парламенту досі йде розгляд правок до закону "Про державний бюджет України на 2026 рік". Наразі нардепи пройшли близько 50 правок до держбюджету з 3233 поданих правок нардепами.
Всі правки не набрали необхідної кількості голосів через відсутність більшості нардепів. Нині в залі перебуває близько 40 депутатів.
Сьогодні парламент проголосував за основу постанову бюджетного комітету з пропозиціями до держбюджету 2026, після чого рада почала розгляд держбюджету.
За словами нардепа Ярослава Железняка, розгляд бюджету стартував з обговорення, яке тривало близько 50 хвилин, після чого відбулося голосування за основу пропозицій.
В середу, 22 жовтня, буде вже голосування в першому читанні. Якщо там набереться 226+, то це вже можна вважати прийняттям бюджету за основу. Далі держбюджет на 2026 рік розглядає уряд до листопада, і фінальне голосування в цілому
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо збільшення фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони на майже 350 млрд гривень. Зміни до Держбюджету-2025 передбачають збільшення фінансування на 324,7 млрд гривень, включаючи 301,2 млрд для Міноборони.