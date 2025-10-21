Парламентарі досі розглядають правки до держбюджету: в залі близько 40 депутатів

Близько 40 народних депутатів продовжують розгляд поправок до законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Наразі розглянуто близько 50 правок із понад 3 тисяч поданих, що не набрали необхідної кількості голосів через відсутність більшості.