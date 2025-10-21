$41.760.03
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 11955 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
14:07 • 22010 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 33477 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57
21 октября, 12:57 • 21659 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39
21 октября, 11:39 • 21783 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33
21 октября, 10:33 • 23148 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26
21 октября, 10:26 • 22378 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34
21 октября, 09:34 • 21188 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55
21 октября, 08:55 • 19821 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Парламентарии до сих пор рассматривают поправки к госбюджету: в зале около 40 депутатов

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Около 40 народных депутатов продолжают рассмотрение поправок к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В настоящее время рассмотрено около 50 поправок из более чем 3 тысяч поданных, которые не набрали необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства.

Парламентарии до сих пор рассматривают поправки к госбюджету: в зале около 40 депутатов

Около 40 народных депутатов до сих пор рассматривают поправки к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Сейчас депутаты рассмотрели около 50 поправок из более чем 3 тыс., передает УНН.

Детали

По состоянию на 21:50 в зале парламента до сих пор идет рассмотрение поправок к закону "О государственном бюджете Украины на 2026 год". Сейчас нардепы прошли около 50 поправок к госбюджету из 3233 поданных поправок нардепами.

Все поправки не набрали необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства нардепов. Сейчас в зале находится около 40 депутатов.

Сегодня парламент проголосовал за основу постановление бюджетного комитета с предложениями к госбюджету 2026, после чего рада начала рассмотрение госбюджета.

По словам нардепа Ярослава Железняка, рассмотрение бюджета стартовало с обсуждения, которое длилось около 50 минут, после чего состоялось голосование за основу предложений.

В среду, 22 октября, будет уже голосование в первом чтении. Если там наберется 226+, то это уже можно считать принятием бюджета за основу. Далее госбюджет на 2026 год рассматривает правительство до ноября, и финальное голосование в целом

– написал Железняк.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансового обеспечения сектора безопасности и обороны на почти 350 млрд гривен. Изменения в Госбюджет-2025 предусматривают увеличение финансирования на 324,7 млрд гривен, включая 301,2 млрд для Минобороны.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина