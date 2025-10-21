Парламентарии до сих пор рассматривают поправки к госбюджету: в зале около 40 депутатов

Около 40 народных депутатов до сих пор рассматривают поправки к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Сейчас депутаты рассмотрели около 50 поправок из более чем 3 тыс., передает УНН.

По состоянию на 21:50 в зале парламента до сих пор идет рассмотрение поправок к закону "О государственном бюджете Украины на 2026 год". Сейчас нардепы прошли около 50 поправок к госбюджету из 3233 поданных поправок нардепами.

Все поправки не набрали необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства нардепов. Сейчас в зале находится около 40 депутатов.

Сегодня парламент проголосовал за основу постановление бюджетного комитета с предложениями к госбюджету 2026, после чего рада начала рассмотрение госбюджета.

По словам нардепа Ярослава Железняка, рассмотрение бюджета стартовало с обсуждения, которое длилось около 50 минут, после чего состоялось голосование за основу предложений.

В среду, 22 октября, будет уже голосование в первом чтении. Если там наберется 226+, то это уже можно считать принятием бюджета за основу. Далее госбюджет на 2026 год рассматривает правительство до ноября, и финальное голосование в целом