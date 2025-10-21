Парламентарии до сих пор рассматривают поправки к госбюджету: в зале около 40 депутатов
Киев • УНН
Около 40 народных депутатов продолжают рассмотрение поправок к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В настоящее время рассмотрено около 50 поправок из более чем 3 тысяч поданных, которые не набрали необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства.
Около 40 народных депутатов до сих пор рассматривают поправки к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Сейчас депутаты рассмотрели около 50 поправок из более чем 3 тыс., передает УНН.
Детали
По состоянию на 21:50 в зале парламента до сих пор идет рассмотрение поправок к закону "О государственном бюджете Украины на 2026 год". Сейчас нардепы прошли около 50 поправок к госбюджету из 3233 поданных поправок нардепами.
Все поправки не набрали необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства нардепов. Сейчас в зале находится около 40 депутатов.
Сегодня парламент проголосовал за основу постановление бюджетного комитета с предложениями к госбюджету 2026, после чего рада начала рассмотрение госбюджета.
По словам нардепа Ярослава Железняка, рассмотрение бюджета стартовало с обсуждения, которое длилось около 50 минут, после чего состоялось голосование за основу предложений.
В среду, 22 октября, будет уже голосование в первом чтении. Если там наберется 226+, то это уже можно считать принятием бюджета за основу. Далее госбюджет на 2026 год рассматривает правительство до ноября, и финальное голосование в целом
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансового обеспечения сектора безопасности и обороны на почти 350 млрд гривен. Изменения в Госбюджет-2025 предусматривают увеличение финансирования на 324,7 млрд гривен, включая 301,2 млрд для Минобороны.