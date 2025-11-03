Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні

В умовах ринкової економіки саме споживчий попит визначає обсяги виробництва товарів та послуг. Втручання держави у цей процес означатиме відхід у минуле часів радянського союзу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Ініціатива окремих депутатів зменшити кількість аптек, надто сильно пахне, я б сказав, погано пахне вже давно забутими і минулими підходами, і принципами часів комуністичної економіки радянського союзу - зазначив Андрій Новак.

За його словами, з перших днів незалежності Україна живе в умовах ринкової економіки, коли об'єми виробництва товарів і послуг визначає ринок, тобто попит споживачів.

І, зокрема, по аптеках - у нас зараз рівно стільки аптек, скільки є попиту на відповідну продукцію в них - пояснив Андрій Новак.

За його словами, в умовах ринкової економіки, а саме так Україна повинна жити, ніхто не може вказувати бізнесу, що відкривати й що закривати.

Це визначає виключно ринок і попит споживачів на ту чи іншу продукцію, на ті чи інші товари і послуги. Тому ця ініціатива (щодо зменшення кількості аптек – ред.) застаріла мінімум років на 35. І це треба нагадати тим депутатам, які з такою ініціативою носяться зараз - резюмував Андрій Новак.

Додамо

Аналогічної думки також економічний експерт Олег Гетьман.

"Депутати, які хочуть скорочувати щось, кількість суб'єктів господарювання, це діч, це Північна Корея. Тож це просто абсолютно безглузді пропозиції, бо ми живемо в ринковій економіці. Суб'єкти господарювання, підприємці, бізнес, вони самі вирішать, що і коли їм відкривати. Це вирішує попит і пропозиція, це вирішує ринок", - зазначив він у коментарі УНН.

Економіст наголосив, якщо конкуренція буде надмірною, то кількість аптек скорочуватиметься.

Нагадаємо

Українці негативно ставляться до ідеї скорочення кількості аптек в країні. Опитані журналістами УНН люди, вважають, що така ініціатива не лише обмежить доступ до ліків, а й призведе до зростання цін на препарати.

