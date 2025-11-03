$42.080.01
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что сокращение количества аптек в Украине является возвращением к советской экономике. Он подчеркнул, что в рыночной экономике количество аптек определяется спросом потребителей.

Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине

В условиях рыночной экономики именно потребительский спрос определяет объемы производства товаров и услуг. Вмешательство государства в этот процесс будет означать отход в прошлое времен советского союза. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Инициатива отдельных депутатов уменьшить количество аптек, слишком сильно пахнет, я бы сказал, плохо пахнет уже давно забытыми и прошлыми подходами, и принципами времен коммунистической экономики советского союза

- отметил Андрей Новак.

По его словам, с первых дней независимости Украина живет в условиях рыночной экономики, когда объемы производства товаров и услуг определяет рынок, то есть спрос потребителей. 

И, в частности, по аптекам – у нас сейчас ровно столько аптек, сколько есть спроса на соответствующую продукцию в них

- пояснил Андрей Новак.

По его словам, в условиях рыночной экономики, а именно так Украина должна жить, никто не может указывать бизнесу, что открывать и что закрывать. 

Это определяет исключительно рынок и спрос потребителей на ту или иную продукцию, на те или иные товары и услуги. Поэтому эта инициатива (по уменьшению количества аптек – ред.) устарела минимум лет на 35. И это надо напомнить тем депутатам, которые с такой инициативой носятся сейчас

- резюмировал Андрей Новак.

Добавим

Аналогичного мнения также экономический эксперт Олег Гетьман. 

"Депутаты, которые хотят сокращать что-то, количество субъектов хозяйствования, это дичь, это Северная Корея. Так что это просто абсолютно бессмысленные предложения, потому что мы живем в рыночной экономике. Субъекты хозяйствования, предприниматели, бизнес, они сами решат, что и когда им открывать. Это решает спрос и предложение, это решает рынок", - отметил он в комментарии УНН.

Экономист подчеркнул, если конкуренция будет чрезмерной, то количество аптек будет сокращаться.

Напомним

Украинцы негативно относятся к идее сокращения количества аптек в стране. Опрошенные журналистами УНН люди, считают, что такая инициатива не только ограничит доступ к лекарствам, но и приведет к росту цен на препараты. 

"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине

Лилия Подоляк

