Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине

В условиях рыночной экономики именно потребительский спрос определяет объемы производства товаров и услуг. Вмешательство государства в этот процесс будет означать отход в прошлое времен советского союза. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Инициатива отдельных депутатов уменьшить количество аптек, слишком сильно пахнет, я бы сказал, плохо пахнет уже давно забытыми и прошлыми подходами, и принципами времен коммунистической экономики советского союза

По его словам, с первых дней независимости Украина живет в условиях рыночной экономики, когда объемы производства товаров и услуг определяет рынок, то есть спрос потребителей.

И, в частности, по аптекам – у нас сейчас ровно столько аптек, сколько есть спроса на соответствующую продукцию в них

По его словам, в условиях рыночной экономики, а именно так Украина должна жить, никто не может указывать бизнесу, что открывать и что закрывать.

Это определяет исключительно рынок и спрос потребителей на ту или иную продукцию, на те или иные товары и услуги. Поэтому эта инициатива (по уменьшению количества аптек – ред.) устарела минимум лет на 35. И это надо напомнить тем депутатам, которые с такой инициативой носятся сейчас