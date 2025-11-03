Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Киев • УНН
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что сокращение количества аптек в Украине является возвращением к советской экономике. Он подчеркнул, что в рыночной экономике количество аптек определяется спросом потребителей.
В условиях рыночной экономики именно потребительский спрос определяет объемы производства товаров и услуг. Вмешательство государства в этот процесс будет означать отход в прошлое времен советского союза. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Инициатива отдельных депутатов уменьшить количество аптек, слишком сильно пахнет, я бы сказал, плохо пахнет уже давно забытыми и прошлыми подходами, и принципами времен коммунистической экономики советского союза
По его словам, с первых дней независимости Украина живет в условиях рыночной экономики, когда объемы производства товаров и услуг определяет рынок, то есть спрос потребителей.
И, в частности, по аптекам – у нас сейчас ровно столько аптек, сколько есть спроса на соответствующую продукцию в них
По его словам, в условиях рыночной экономики, а именно так Украина должна жить, никто не может указывать бизнесу, что открывать и что закрывать.
Это определяет исключительно рынок и спрос потребителей на ту или иную продукцию, на те или иные товары и услуги. Поэтому эта инициатива (по уменьшению количества аптек – ред.) устарела минимум лет на 35. И это надо напомнить тем депутатам, которые с такой инициативой носятся сейчас
Добавим
Аналогичного мнения также экономический эксперт Олег Гетьман.
"Депутаты, которые хотят сокращать что-то, количество субъектов хозяйствования, это дичь, это Северная Корея. Так что это просто абсолютно бессмысленные предложения, потому что мы живем в рыночной экономике. Субъекты хозяйствования, предприниматели, бизнес, они сами решат, что и когда им открывать. Это решает спрос и предложение, это решает рынок", - отметил он в комментарии УНН.
Экономист подчеркнул, если конкуренция будет чрезмерной, то количество аптек будет сокращаться.
Напомним
Украинцы негативно относятся к идее сокращения количества аптек в стране. Опрошенные журналистами УНН люди, считают, что такая инициатива не только ограничит доступ к лекарствам, но и приведет к росту цен на препараты.
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30.10.25, 13:42 • 71000 просмотров