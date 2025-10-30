$42.080.01
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине

Киев • УНН

 • 4428 просмотра

Идея сокращения количества аптек в Украине может привести к образованию "аптечных пустынь" и значительным экономическим потерям. Это также повлечет за собой рост цен на лекарства и усложнение доступа к ним.

"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине

Некоторое время в Украине на разных уровнях звучит идея сокращения количества аптек. Вместо развития здоровой конкуренции количество аптечных учреждений предлагается сократить до одной на район (или населенный пункт) или разрешить открывать аптеки исключительно фармацевтам, ограничив также их количество в руках одного владельца. Последнее само по себе тоже приведет к сокращению количества аптечных пунктов. УНН разбирался, какие последствия будет иметь реализация подобных инициатив. 

Одна аптека на район и никаких альтернатив

Во многих странах уже давно исследуют такое понятие как "аптечная пустыня" - это район, в котором время на дорогу до аптеки превышает время, затраченное на дорогу до супермаркета. Даже такая развитая страна, как США, в 2025 году столкнулась с тем, что 17,7% населения проживают в таких "пустынях", еще 8,9% - полагаются на одну аптеку. 

Сейчас в Украине 89% сел не имеют стационарных аптек. Это миллионы людей, которые уже живут в "аптечных пустынях". Сколько таких "пустынь" образуется и в городах в случае, если на район останется одна аптека? 

И каждое такое "белое пятно" на аптечной карте - это проблемы с доступом к жизненно важным лекарствам, возможное прерывание протоколов лечения. Это уже поняли во многих развитых странах, как, например, в США и в Великобритании, где государство пытается исправить ситуацию. 

Но в Украине это, кажется, понятно только простым гражданам - УНН проводил опрос киевлян на предмет того, как они относятся к инициативе уменьшения количества аптек - люди воспринимают это крайне негативно. Они понимают, что это не только более долгий путь до аптеки, что может стоить здоровья и даже жизни, но и снижение конкуренции, рост цен, падение уровня обслуживания и сокращение ассортимента. 

Подтверждается это и социологическими исследованиями: 71% респондентов отмечают: чем больше аптек в населенном пункте, тем легче найти нужные лекарства. 66,8% опрошенных также подтверждают, что большее количество аптек способствует поиску более низкой цены на препараты. 

Локальный монополист

Украина уже потеряла примерно 25% аптечного рынка из-за войны. Большинство потерь касаются временно оккупированных и прифронтовых районов, однако теперь "опустошение" может перекинуться и на относительно мирные территории, и речь идет не только о сельской местности, где доступ к лекарствам и без того ограничен, но и о крупных городах. 

Реализация концепции "одна аптека на район" превратит "избранную" аптеку в локального монополиста, который будет диктовать свои условия местным потребителям: не нравятся цены - езжайте в другой район, сомневаетесь в соблюдении условий хранения - ищите где-нибудь еще. Качество обслуживания и развитие дополнительных сервисов в таких обстоятельствах тоже под вопросом. 

Экономические потери

Значительное сокращение количества аптек неизбежно приведет и к экономическим потерям в виде уменьшения налоговых поступлений в бюджет государства. Только 5 крупных игроков аптечного ритейла уплатили в государственный бюджет Украины 4,5 миллиарда гривен налогов в 2024 году. В целом же объем налоговых поступлений от розничной торговли лекарствами оценивался где-то в 7,5 млрд грн. То есть речь идет о миллиардных потерях. А добавьте сюда еще значительное сокращение рабочих мест - а это не только фармацевты, но и, например, те, кто обеспечивает логистику. А еще другие смежные отрасли, которые получают положительный экономический эффект от развития аптечной сети. 

В итоге, сокращение количества аптек вызовет негативный лавинообразный эффект: от роста цен на лекарства и усложнения физического доступа к ним, до сокращения рабочих мест и бюджетных потерь.

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьепубликации
Государственный бюджет
Война в Украине
Аптека
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина