Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕО

Українці негативно ставляться до ідеї скорочення кількості аптек в країні. Опитані журналістами УНН люди, вважають, що така ініціатива не лише обмежить доступ до ліків, а й створить передумови для ще більшого росту цін. Також вона може повернути країну до дефіцитних реалій, знайомих ще з радянських часів – черги та відсутність вибору, повідомляє УНН.

Ідея скорочення кількості аптек до "однієї аптеки на район" – це пряма загроза здоровʼю та безпеці людей. Адже без швидкого доступу до ліків, коли "кожна хвилина на вагу золота" – шукати єдину в районі аптеку, не буде ні часу, ні можливості. Ба більше, кількісне обмеження аптек відповідно до районів – може призвести до зростання черг, монополізації ринку та створення умов для виникнення дефіциту ліків. Таку думку мають більшість опитаних киян, яким журналісти УНН ставили просте питання "Як ви ставитесь до ініціативи "одна аптека на район"?". Детальніше, дивіться у відео.

Українці розуміють – аптека це не просто торгівельна точка, це важлива частина соціальної та медичної інфраструктури, яка забезпечує безперервний доступ до ліків навіть у надзвичайних ситуаціях.

Крім того, розгалужена сітка аптек – це ще й здорова конкуренція на ринку, яка працює на користь споживача. Адже саме завдяки відкритому ринку кожен українець має змогу обрати аптеку де обслуговування, рівень цін та асортимент відповідає конкретно його запиту.

В українських реаліях висока щільність аптек – це не проблема, а перевага, особливо під час війни, коли мільйони людей потребують швидкого доступу до медичної допомоги.

Аптеки в Україні це ще й елемент критичної інфраструктури, який працює навіть тоді, коли інші системи зупиняються. Під час блекаутів саме аптеки залишаються місцем, де можна не тільки купити медикаменти, а й зарядити телефон та "зловити" звʼязок, зігрітися.

Сама ідея скорочення аптек під час війни – це не "оптимізація", а удар по національній безпеці. Якщо лікарські засоби стануть менш доступними, наслідки можуть бути катастрофічними – від хвилі соціальної напруги до зростання смертності.

Досвід останніх років доводить: Україна має всі передумови для розвитку відкритого й конкурентного фармацевтичного ринку.