Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕО

Ексклюзив
14:34 • 3788 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 6540 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 19341 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19642 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25596 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36430 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39721 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36174 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34168 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27941 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Популярнi новини
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 33136 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 36929 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32566 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21037 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13177 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 11004 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19378 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89598 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 110846 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127185 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13401 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21397 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32927 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 56040 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 78064 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕО

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 3874 перегляди

Українці негативно ставляться до ідеї скорочення кількості аптек, вважаючи, що це обмежить доступ до ліків та спричинить зростання цін. На їхню думку, така ініціатива може призвести до дефіциту та монополізації ринку, ставлячи під загрозу здоров'я населення.

Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕО

Українці негативно ставляться до ідеї скорочення кількості аптек в країні. Опитані журналістами УНН люди, вважають, що така ініціатива не лише обмежить доступ до ліків, а й створить передумови для ще більшого росту цін. Також вона може повернути країну до дефіцитних реалій, знайомих ще з радянських часів – черги та відсутність вибору, повідомляє УНН. 

Ідея скорочення кількості аптек до "однієї аптеки на район" – це пряма загроза здоровʼю та безпеці людей. Адже без швидкого доступу до ліків, коли "кожна хвилина на вагу золота" – шукати єдину в районі аптеку, не буде ні часу, ні можливості. Ба більше, кількісне обмеження аптек відповідно до районів – може призвести до зростання черг, монополізації ринку та створення умов для виникнення дефіциту ліків. Таку думку мають більшість опитаних киян, яким журналісти УНН ставили просте питання "Як ви ставитесь до ініціативи "одна аптека на район"?". Детальніше, дивіться у відео.

Українці розуміють – аптека це не просто торгівельна точка, це важлива частина соціальної та медичної інфраструктури, яка забезпечує безперервний доступ до ліків навіть у надзвичайних ситуаціях.

Крім того, розгалужена сітка аптек – це ще й здорова конкуренція на ринку, яка працює на користь споживача. Адже саме завдяки відкритому ринку кожен українець має змогу обрати аптеку де обслуговування, рівень цін та асортимент відповідає конкретно його запиту. 

В українських реаліях висока щільність аптек – це не проблема, а перевага, особливо під час війни, коли мільйони людей потребують швидкого доступу до медичної допомоги.

Аптеки в Україні це ще й елемент критичної інфраструктури, який працює навіть тоді, коли інші системи зупиняються. Під час блекаутів саме аптеки залишаються місцем, де можна не тільки купити медикаменти, а й зарядити телефон та "зловити" звʼязок, зігрітися.

Сама ідея скорочення аптек під час війни – це не "оптимізація", а удар по національній безпеці. Якщо лікарські засоби стануть менш доступними, наслідки можуть бути катастрофічними – від хвилі соціальної напруги до зростання смертності. 

Досвід останніх років доводить: Україна має всі передумови для розвитку відкритого й конкурентного фармацевтичного ринку.

Лілія Подоляк

