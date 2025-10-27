Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕО

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 650 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1838 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16359 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17887 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23991 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35974 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39425 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36059 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34056 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27845 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Меню
Теги
Авторы
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8654 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 16359 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88875 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110041 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126527 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕО

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Украинцы негативно относятся к идее сокращения количества аптек, считая, что это ограничит доступ к лекарствам и приведет к росту цен. По их мнению, такая инициатива может привести к дефициту и монополизации рынка, ставя под угрозу здоровье населения.

Украинцы негативно относятся к идее сокращения количества аптек в стране. Опрошенные журналистами УНН люди считают, что такая инициатива не только ограничит доступ к лекарствам, но и создаст предпосылки для еще большего роста цен. Также она может вернуть страну к дефицитным реалиям, знакомым еще с советских времен – очереди и отсутствие выбора, сообщает УНН.

Идея сокращения количества аптек до "одной аптеки на район" – это прямая угроза здоровью и безопасности людей. Ведь без быстрого доступа к лекарствам, когда "каждая минута на вес золота" – искать единственную в районе аптеку, не будет ни времени, ни возможности. Более того, количественное ограничение аптек в соответствии с районами – может привести к росту очередей, монополизации рынка и созданию условий для возникновения дефицита лекарств. Такое мнение имеют большинство опрошенных киевлян, которым журналисты УНН задавали простой вопрос "Как вы относитесь к инициативе "одна аптека на район"?". Подробнее, смотрите в видео.

Украинцы понимают – аптека это не просто торговая точка, это важная часть социальной и медицинской инфраструктуры, которая обеспечивает непрерывный доступ к лекарствам даже в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, разветвленная сеть аптек – это еще и здоровая конкуренция на рынке, которая работает в пользу потребителя. Ведь именно благодаря открытому рынку каждый украинец имеет возможность выбрать аптеку, где обслуживание, уровень цен и ассортимент соответствует конкретно его запросу.

В украинских реалиях высокая плотность аптек – это не проблема, а преимущество, особенно во время войны, когда миллионы людей нуждаются в быстром доступе к медицинской помощи.

Аптеки в Украине это еще и элемент критической инфраструктуры, который работает даже тогда, когда другие системы останавливаются. Во время блэкаутов именно аптеки остаются местом, где можно не только купить медикаменты, но и зарядить телефон и "поймать" связь, согреться.

Сама идея сокращения аптек во время войны – это не "оптимизация", а удар по национальной безопасности. Если лекарственные средства станут менее доступными, последствия могут быть катастрофическими – от волны социального напряжения до роста смертности.

Опыт последних лет доказывает: Украина имеет все предпосылки для развития открытого и конкурентного фармацевтического рынка.

Лилия Подоляк

