Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕО

Украинцы негативно относятся к идее сокращения количества аптек в стране. Опрошенные журналистами УНН люди считают, что такая инициатива не только ограничит доступ к лекарствам, но и создаст предпосылки для еще большего роста цен. Также она может вернуть страну к дефицитным реалиям, знакомым еще с советских времен – очереди и отсутствие выбора, сообщает УНН.

Идея сокращения количества аптек до "одной аптеки на район" – это прямая угроза здоровью и безопасности людей. Ведь без быстрого доступа к лекарствам, когда "каждая минута на вес золота" – искать единственную в районе аптеку, не будет ни времени, ни возможности. Более того, количественное ограничение аптек в соответствии с районами – может привести к росту очередей, монополизации рынка и созданию условий для возникновения дефицита лекарств. Такое мнение имеют большинство опрошенных киевлян, которым журналисты УНН задавали простой вопрос "Как вы относитесь к инициативе "одна аптека на район"?". Подробнее, смотрите в видео.

Украинцы понимают – аптека это не просто торговая точка, это важная часть социальной и медицинской инфраструктуры, которая обеспечивает непрерывный доступ к лекарствам даже в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, разветвленная сеть аптек – это еще и здоровая конкуренция на рынке, которая работает в пользу потребителя. Ведь именно благодаря открытому рынку каждый украинец имеет возможность выбрать аптеку, где обслуживание, уровень цен и ассортимент соответствует конкретно его запросу.

В украинских реалиях высокая плотность аптек – это не проблема, а преимущество, особенно во время войны, когда миллионы людей нуждаются в быстром доступе к медицинской помощи.

Аптеки в Украине это еще и элемент критической инфраструктуры, который работает даже тогда, когда другие системы останавливаются. Во время блэкаутов именно аптеки остаются местом, где можно не только купить медикаменты, но и зарядить телефон и "поймать" связь, согреться.

Сама идея сокращения аптек во время войны – это не "оптимизация", а удар по национальной безопасности. Если лекарственные средства станут менее доступными, последствия могут быть катастрофическими – от волны социального напряжения до роста смертности.

Опыт последних лет доказывает: Украина имеет все предпосылки для развития открытого и конкурентного фармацевтического рынка.