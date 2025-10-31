$42.080.01
Ексклюзив
12:28 • 5070 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 14032 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7924 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 19255 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13198 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17962 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24168 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14144 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23948 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22018 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України

Київ • УНН

 • 5076 перегляди

Економічний експерт Олег Гетьман назвав безглуздими пропозиції щодо зменшення кількості аптек в Україні. Він вважає, що це суперечить ринковій економіці, де кількість суб'єктів господарювання регулюється попитом і пропозицією.

Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України

Пропозиції щодо зменшення кількості аптек в Україні безглузді та не мають нічого спільного із ринковою економікою. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман.

Періодично в інформаційному просторі лунають пропозиції від деяких народних депутатів і виробників ліків про необхідність зменшення кількості аптек. Однак, на думку економічного експерта, визначати таку необхідність повинна визначати економічна конкуренція.

Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України

- зазначив Олег Гетьман.

За його словами, якщо конкуренція буде надмірною, то аптеки самі будуть скорочуватись. Якщо ж попит буде високий і аптек не вистачатиме, їх буде відкриватись більше. 

А депутати, які пропонують в ручному режимі щось скорочувати, це просто якісь комуністи, соціалісти, яким треба спробувати свої можливості в Північній Кореї або Венесуелі

- вважає Гетьман.

"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30.10.25, 13:42 • 66876 переглядiв

Додамо

Українці негативно ставляться до ідеї скорочення кількості аптек в країні. Опитані журналістами УНН люди, вважають, що така ініціатива не лише обмежить доступ до ліків, а й призведе до зростання цін на препарати. 

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
Аптека
Венесуела
Північна Корея
Україна