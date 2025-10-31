Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
Київ • УНН
Економічний експерт Олег Гетьман назвав безглуздими пропозиції щодо зменшення кількості аптек в Україні. Він вважає, що це суперечить ринковій економіці, де кількість суб'єктів господарювання регулюється попитом і пропозицією.
Пропозиції щодо зменшення кількості аптек в Україні безглузді та не мають нічого спільного із ринковою економікою. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман.
Періодично в інформаційному просторі лунають пропозиції від деяких народних депутатів і виробників ліків про необхідність зменшення кількості аптек. Однак, на думку економічного експерта, визначати таку необхідність повинна визначати економічна конкуренція.
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
За його словами, якщо конкуренція буде надмірною, то аптеки самі будуть скорочуватись. Якщо ж попит буде високий і аптек не вистачатиме, їх буде відкриватись більше.
А депутати, які пропонують в ручному режимі щось скорочувати, це просто якісь комуністи, соціалісти, яким треба спробувати свої можливості в Північній Кореї або Венесуелі
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30.10.25, 13:42 • 66876 переглядiв
Додамо
Українці негативно ставляться до ідеї скорочення кількості аптек в країні. Опитані журналістами УНН люди, вважають, що така ініціатива не лише обмежить доступ до ліків, а й призведе до зростання цін на препарати.