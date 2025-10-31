Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
Киев • УНН
Экономический эксперт Олег Гетьман назвал бессмысленными предложения по уменьшению количества аптек в Украине. Он считает, что это противоречит рыночной экономике, где количество субъектов хозяйствования регулируется спросом и предложением.
Предложения по сокращению количества аптек в Украине бессмысленны и не имеют ничего общего с рыночной экономикой. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Гетьман.
Периодически в информационном пространстве звучат предложения от некоторых народных депутатов и производителей лекарств о необходимости сокращения количества аптек. Однако, по мнению экономического эксперта, определять такую необходимость должна экономическая конкуренция.
По его словам, если конкуренция будет чрезмерной, то аптеки сами будут сокращаться. Если же спрос будет высоким и аптек не будет хватать, их будет открываться больше.
А депутаты, которые предлагают в ручном режиме что-то сокращать, это просто какие-то коммунисты, социалисты, которым надо попробовать свои возможности в Северной Корее или Венесуэле
Добавим
Украинцы негативно относятся к идее сокращения количества аптек в стране. Опрошенные журналистами УНН люди считают, что такая инициатива не только ограничит доступ к лекарствам, но и приведет к росту цен на препараты.